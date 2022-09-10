Hasret bitti kavuştuk

Beşiktaş'ın transferin son gününde renklerine kattığı Tayfur Bingöl, siyah-beyazlı formayı giymenin hayalini çocukluğundan bu yana kurduğunu itiraf etti. Beşiktaş'ın yeni transferi 29 yaşındaki Bingöl, kulübün sosyal medya kanalına konuştu. "Benim için hasret bitti, sevenler kavuştu diyebiliriz" diyerek duyduğu mutluluğu dile getiren başarılı oyuncu, "Transfer süreci çok uzun sürdü. Her an transfer olmayı bekledim. Bu süreçte, en üst performansımı yakalamak için antrenmanlara odaklandım. Sonunda teklif geldi ve anlaşma sağlandı" ifadelerini kullandı.



İLK HEDEFİM ŞAMPİYONLUK YAŞAMAK



Alanyaspor'a imza atarken, tek hayalinin Beşiktaş'ta oynamak olduğunu söylediğini hatırlatan Tayfur "Bu hayalimi gerçekleştirdim. Bir hayalim daha var; o da bu sene Beşiktaş formasıyla şampiyonluk yaşamak" yorumunu yaptı. Hangi bölgede kendini daha rahat hissettiğine yönelik gelen bir soruya başarılı futbolcu, "Hocam hangi bölgede görev verirse orada oynarım. Her yerde oynayabilmek, bana ayrı bir karakter kazandırdı. Her bölgede rahatlıkla oynayabiliyorum" şeklinde cevap verdi.

Ankara'nın Çankaya semtinde 12 yaşında bir çocuk düşünün. Beşiktaşlılar Derneği vardı, oraya maç izlemeye giderdim. Yaşım küçük olduğu için beni içeri almıyorlardı.