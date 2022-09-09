BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Tayfur Bingöl transferi sonrası ilk kez konuştu!

Beşiktaş'a kavuştuğu için çok mutlu ve heyecanlı olduğunu belirten Tayfur Bingöl'ün açıklamaları şöyle:

Benim için hasret bitti, sevenler kavuştu diyebiliriz. Transfer süreci çok uzun sürdü. Her an transfer olmayı bekledim. Bu süreçte, en üst performansımı yakalamak için antrenmanlara odaklandım. En sonunda teklif geldi ve anlaşma sağlandı.

Ankara'nın Çankaya semtinde 12 yaşında bir çocuk düşünün. Beşiktaşlılar derneği vardı, oraya maç izlemeye giderdim. Yaşım küçük olduğu için beni içeri almıyorlardı. İlerleyen dönemde beni içeri aldılar. Beşiktaş'ın maçlarını dernekteki taraftarlarla beraber izliyordum.

"ETKİLENMEMEK MÜMKÜN DEĞİL"

Geçen sezon rakip takım oyuncusu olarak Vodafone Park'a geldiğimde taraftarlar beni tribünlere çağırmıştı, onlara teşekkür ederim. Geçen sezon Vodafone Park'ta oynanan maçta rakip takım oyuncusu olarak top bizdeyken taraftarların yarattığı ses nedeniyle kulaklarımı tıkamıştım. Taraftarlarımızın yarattığı atmosferden etkilenmemek mümkün değil.

"HER BÖLGEDE OYNAYABİLİYORUM"

Hocam hangi bölgede görev verirse orada oynarım. Her yerde oynayabilmek, bana ayrı bir karakter kazandırdı. Her bölgede rahatlıkla oynayabiliyorum.

"BİR HAYALİM DAHA VAR..."

Alanyaspor'a imza atarken, tek hayalimin Beşiktaş'ta oynamak olduğunu söylemiştim. Bu hayalimi çok şükür gerçekleştirdim. Bir hayalim daha var; o da bu sene Beşiktaş formasıyla şampiyonluk yaşamak.