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Beşiktaş Nathan Redmond transferini resmen duyurdu! İşte o video

Beşiktaş'ta son dakika haberi... Siyah beyazlılar, Nathan Redmond transferini resmi hesabından duyurdu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Eylül 2022 Perşembe 16:03 Güncelleme Tarihi: 08 Eylül 2022 Perşembe 16:34
Beşiktaş Nathan Redmond transferini resmen duyurdu! İşte o video

Beşiktaş, Nathan Redmond transferini açıkladı.

İşte o açıklama;

"Kulübümüz, 2022-23 sezonu transfer çalışmaları kapsamında İngiliz orta saha oyuncusu Nathan Redmond ile sözleşme imzaladı.

Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Nathan Redmond'a Beşiktaş Ailesi'ne hoş geldin der, başarılar dileriz."



Yeni transferimiz Nathan Redmond, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti.

Detaylı kan tetkikleri yapılan Redmond; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı.

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