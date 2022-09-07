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Beşiktaş'ta gözler Dele Alli'de! Valerien Ismael'den yakın takip

Beşiktaş'ta son dakika haberi... Siyah beyazlıların yıldız futbolcusu Dele Alli, Ankaragücü maçında sakatlanmıştı. Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael'in, Dele Alli'nin sağlık durumunu yakından takip ettiği ve iyileşmesinin ardından, yıldız oyuncuyu bir an önce yeniden sahaya süreceği ifade ediliyor. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Eylül 2022 Çarşamba 10:38
Beşiktaş'ta gözler Dele Alli'de! Valerien Ismael'den yakın takip

Beşiktaş'ın yeni transferi Dele Alli, siyah-beyazlılardaki kariyerine iyi bir başlangıç yaptı. Sivasspor maçında ilk kez Beşiktaş forması giyen yıldız oyuncu, Ankaragücü maçında sakatlık yaşadı. Dele Alli, daha güçlü şekilde sahalara dönmek istiyor.

DELE ALLI'NİN KAÇIRACAĞI MAÇLAR

3-2 kazandıkları Ankaragücü maçında gol sevinci yaşayan futbolcu, Başakşehir ve İstanbulspor maçlarında forma giyemeyecek.

TEKNİK EKİPTEN YAKIN TAKİP

Beşiktaş'ın Fransız teknik direktörü Valerien Ismael, yeni transfer Dele Alli'nin sağlık durumunu yakından takip ediyor. Ismael, sağlık ekibinden gelişmelerle ilgili bilgiler alıyor.

ALLI DAHA GÜÇLÜ DÖNMEK İSTİYOR

İngiliz oyuncu, yaşadığı sakatlık sebebiyle üzgün. Ancak; Dele Alli, sahalara daha güçlü bir şekilde dönmek istediğini teknik ekibe iletti. Ayrıca siyah-beyazlı taraftarlar, Dele Alli için sakatlık sonrası sosyal medyadan destek paylaşımları yaptı.

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