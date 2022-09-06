Beşiktaş'tan zehir zemberek açıklama!

Beşiktaş Kulübü, pazar günü oynanan A.Gücü maçının ardından sahaya giren bir taraftarın futbolcularına saldırması sonrası yaşanan olaylarla ilgili zehir zemberek açıklamalarda bulundu: "A.Gücü maçının sonunda akli dengesini tamamen yitirmiş bir futbol holiganının yarattığı tasvip edilemez olay camiamızı derinden yaralamıştır. Tesellimiz; herhangi bir futbolcumuzun yara almadan soyunma odasına girmesi olmuştur. Andımız olsun ki; bizi tahrik eden ve bu konuda karşımıza dikilenlere gerekli cevabı vermeyi sürdüreceğiz.



FİTİLİ ATEŞLEDİLER

Ankaragücü hocasının talimatlarının adeta yerine getirilmesi kabul edilebilir bir durum değildir. Erdoğan'ın futbol dışı talimatları maçın bu hale gelmesinde büyük rol oynamıştır. Bir hocanın bu tavırlarının A.Gücü cemaati tarafından nasıl karşılandığını ortaya çıkarmıştır. Ayıp, çirkin ve gerilimi artıran yegane faktör olmuştur. Ayrıca baştan sona seyircinin küfürlü tezahüratı görmezlikten gelinecek bir durum değildir. Fitili ateşleyen bir faktör de bu olmuştur. Cezalandırılması gereken bir suçlu vardır. Biz de bu beklenti içindeyiz.



GÖRÜNTÜLER ÇOK ÇİRKİN

Sonunda olacaklar baştan belliydi. Hakem de Josef'e kırmızı kart çıkartarak eyyamcılık yapmıştır. Bu kart, başlayan olayları sindirebilme adına gösterilen hakemlik dışı bir davranıştır. Ve biz bu kartın derhal iptal edilmesini talep ediyoruz. Ayrıca Ankaragücü teknik direktörünün bir genç futbolcuya söylemi bir başka çirkin görüntüyü ortaya çıkmıştır. Bu hoca yarın kendi oyuncusuna ne der, merak konusudur. Sevincimiz; liderliğimizin devamıdır. Bizim işimiz, sahada centilmence oynanan futboldur. Büyüklerimiz bize bunu öğretti.



YANLIŞ HESAP!

Beşiktaş Kulübü, dün akşam saatlerinde Souza ile ilgili örneklerle yeni bir açıklama yaptı. Açıklamada, "2011'de Ajax-Alkmaar maçında bir taraftarı sahaya girerek Alkmaar kalecisi Alvarado'ya saldırırken, Alvarado kendisini savunarak karşılık vermiştir. Oyuncu kırmızı kartla oyundan atılırken, yapılan itirazlar karşılık bulmuş ve kart iptal edilmiştir" denildi.