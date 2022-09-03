BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ -Beşiktaş'tan Tayfur Bingöl Montero takas girişimi

Beşiktaş sezona flaş bir başlangıç yaptı.
Beşiktaş sezona flaş bir başlangıç yaptı.
Süper Lig'in ilk 4 karşılaşmasında 3 galibiyet alan siyah-beyazlılar 2 puan bıratı.
Kara Kartal, Alanyaspor ile 3-3 berabere kalmıştı.
Siyah-beyazlı ekip 5. haftada Ankaragücü ile karşılaşacak.
Beşiktaşlı olduğunu söyleyen Tayfur Bingöl, siyah beyazlı formayı giymek için umudunu hala koruyor.
Fotomaç'ın haberine göre yıldız oyuncu, transfer döneminin başından itibaren kulübü Alanyaspor'un Beşiktaş'a gidişi için izin vermesini bekliyor.
İki taraf arasında son bir görüşme daha gerçekleşti.
Beşiktaş, Tayfur Bingöl transferi için Alanyaspor'a 1 sezon kiralık olmak şartıyla Montero'yu önerdi.
Sağ bekte ve sağ kanatta da görev yapabiliyor.
29 yaşındaki yıldız, 328 maçta 55 gol attı, 43 de asist yaptı.
TAYFUR BİNGÖL KİMDİR?
Alanyaspor takımında orta saha mevkinde forma giyen Tayfur Bingol, 11 Ocak 1993 tarihinde dünyaya gelmiştir.
180 cm boyunda ve 74 kilo olan Tayfur Bingol, sağ ayağını kullanmaktadır.
Tayfur Bingöl bu sezon 4 maça çıktı.