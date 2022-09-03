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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ -Beşiktaş'tan Tayfur Bingöl Montero takas girişimi

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Tayfur Bingöl için yeni bir teklifte bulundu. Siyah-beyazlılar Tayfur için Alanyaspor'a Montero'yu teklif etti. Takas yöntemiyle transferi tamamlamak isteyen Beşiktaş, Montero'yu 1 yıllığına kiralık vermek istiyor. (BJK TRANSFER)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Eylül 2022 Cumartesi 06:50
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ -Beşiktaş'tan Tayfur Montero takas girişimi

Siyah-beyazlı ekip 5. haftada Ankaragücü ile karşılaşacak.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ -Beşiktaş'tan Tayfur Montero takas girişimi

Beşiktaşlı olduğunu söyleyen Tayfur Bingöl, siyah beyazlı formayı giymek için umudunu hala koruyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ -Beşiktaş'tan Tayfur Montero takas girişimi

Fotomaç'ın haberine göre yıldız oyuncu, transfer döneminin başından itibaren kulübü Alanyaspor'un Beşiktaş'a gidişi için izin vermesini bekliyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ -Beşiktaş'tan Tayfur Montero takas girişimi

KANATLARDA DA OYNUYOR

Tayfur, Beşiktaş'a gelmek için her türlü fedakarlıkta bulunacağını açıkladı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ -Beşiktaş'tan Tayfur Montero takas girişimi

Sağ bekte ve sağ kanatta da görev yapabiliyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ -Beşiktaş'tan Tayfur Montero takas girişimi

29 yaşındaki yıldız, 328 maçta 55 gol attı, 43 de asist yaptı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ -Beşiktaş'tan Tayfur Montero takas girişimi

TAYFUR BİNGÖL KİMDİR?

Alanyaspor takımında orta saha mevkinde forma giyen Tayfur Bingol, 11 Ocak 1993 tarihinde dünyaya gelmiştir.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ -Beşiktaş'tan Tayfur Montero takas girişimi

180 cm boyunda ve 74 kilo olan Tayfur Bingol, sağ ayağını kullanmaktadır.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ -Beşiktaş'tan Tayfur Montero takas girişimi

Tayfur Bingöl bu sezon 4 maça çıktı.

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