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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Kartal'dan Denayer'e yeni teklif!

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Spor Toto Süper Lig'in yeni sezonuna hızlı bir giriş yapan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Savunma hattına takviye yapmak isteyen siyah-beyazlılar girişimlerini sıklaştırdı. Kartal, yıllık 2.5 milyon Euro talep eden Denayer için yeni bir teklifte bulundu. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Eylül 2022 Cumartesi 06:50
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Kartal'dan Denayer'e yeni teklif!

Beşiktaş'ta transfer harekatı tüm hızıyla sürüyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Kartal'dan Denayer'e yeni teklif!

Kara Kartal, sağ stoper ve kanat bölgeleri için takviye yapmayı hedefliyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Kartal'dan Denayer'e yeni teklif!

Ancak transferde son yaklaşılırken siyah-beyazlıların önceliği stoper…

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Kartal'dan Denayer'e yeni teklif!

Bu mevkiye Kaan Ayhan ve Koray Günter'den birisini kadrosuna katmak isteyen Kartal, yüksek maliyetler nedeniyle geri adım attı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Kartal'dan Denayer'e yeni teklif!

Siyah-beyazların, gündemindeki bir diğer isim olan Jason Denayer, Avrupa'da birçok ligde transfer dönemi kapanmasına rağmen henüz bir yere gitmedi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Kartal'dan Denayer'e yeni teklif!

Belçika, Yunanistan ve Türkiye gibi seçenekleri bulunan tecrübeli savunmacı, Beşiktaş'tan 2.5 milyon Euro talep etmişti.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Kartal'dan Denayer'e yeni teklif!

Sabah'ın haberine göre imza parası isteğinden de vazgeçen 27 yaşındaki oyuncuyla yeniden temasa geçen Kartal, son teklifini 1.8 milyon Euro olarak revize etti.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Kartal'dan Denayer'e yeni teklif!

Siyah-beyazlılar, bu rakamı Romain Saiss'e veriyor ve savunmaya yapılacak takviyeler için baz alıyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Kartal'dan Denayer'e yeni teklif!

Daha önce Galatasaray'da oynayan Denayer, son dört sezonda Lyon forması giydi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Kartal'dan Denayer'e yeni teklif!

Belçikalı yıldız, geçtiğimiz sezon 21 maçta 1450 dakika kalırken 3 gol ve 1 asist kaydetti.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Kartal'dan Denayer'e yeni teklif!

DENAYER KİMDİR?

Jason Denayer Brüksel Belçika doğumludur. Belçikalı futbolcu olan Jason Denayer aslen Kongoludur.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Kartal'dan Denayer'e yeni teklif!

Jason Denayer 1995 doğumludur. 26 yaşındadır.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Kartal'dan Denayer'e yeni teklif!

Jason Denayer futbola başladığında yaşı henüz 8 yaşındaydı. 2003 yılında doğduğu şehirde Ganshoren takımı ile altyapı kariyerine başlamıştır.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Kartal'dan Denayer'e yeni teklif!

2006 yılından 2008 yılına kadar Jason Denayer Anderlecht altyapısı ile futbol hayatına devam etmiştir. Oldukça başarılı bir altyapı kariyeri geçiren Jason Denayer 2008 yılında ise JMG Academy altyapısına başlamıştır. Jason Denayer 2008 yılından 2013 yılına kadar JMG Academy altyapısında oynamıştır. Manchester City takımı yetkilileri tarafından beğenilmiş ve 2013 yılında Manchester City altyapısına devam etmiştir.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Kartal'dan Denayer'e yeni teklif!

Denayer Manchester City'nin ardından Celtic, Sunderland, Galatasaray ve Lyon gibi takımların formasını giydi.

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