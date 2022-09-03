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TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'a Dan-Axel Zagadou transferinde dev rakip!

Son dakika haberleri... Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla sürdürülüyor. Stoper bölgesine takviye yapacak olan siyah-beyazlılarda flaş bir gelişme yaşandı. Kara Kartal'ın görüşmelerini sürdürdüğü Dan-Axel Zagadou transferinde AS Roma'nın devreye girdiği belirtildi. İşte transfer gelişmesinin detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Eylül 2022 Cumartesi 12:02
TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'a Dan-Axel Zagadou transferinde dev rakip!

Montero ve Welinton'dan istediği verimi alamayan Fransız teknik direktör, verdiği raporlar doğrultusunda kadroya stoper takviyesi yapılacak.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'a Dan-Axel Zagadou transferinde dev rakip!

Siyah-beyazlıların transfer listesinde birçok aday bulunuyor.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'a Dan-Axel Zagadou transferinde dev rakip!

Defansa transfer yapacak olan Beşiktaş'ta flaş bir gelişme yaşandı.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'a Dan-Axel Zagadou transferinde dev rakip!

Borussia Dortmund'un eski stoperi Dan-Axel Zagadou halen boşta. Fakat defans oyuncusunda Beşiktaş'a rakip çıktı.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'a Dan-Axel Zagadou transferinde dev rakip!

Mourinho'nun kadrosuna bir defans daha eklemekteki ısrarı göz önüne alındığında Roma kulübü bu yarışta Beşiktaş'ın 23 yaşında ve 1.96 boyundaki Fransız stoper Dan-Axel Zagadou için en önemli rakibi olarak görülüyor.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'a Dan-Axel Zagadou transferinde dev rakip!

Transfer döneminin son günlerine doğru yaklaşırken siyah-beyazlılar transferi sonlandırmak istiyor.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'a Dan-Axel Zagadou transferinde dev rakip!

Zagadou, 2017/18 sezonunda Paris Saint-Germain B takımından Borussia Dortmund'a transfer olmuştu.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'a Dan-Axel Zagadou transferinde dev rakip!

Futbolcu 5 sezon Bundesliga ekibinde forma giydikten sonra şu anda boşta bulunuyor.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'a Dan-Axel Zagadou transferinde dev rakip!

DAN-AXEL ZAGADOU KİMDİR?

Dan-Axel Zagadou, 3 Haziran 1999 tarihinde dünyaya geldi.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'a Dan-Axel Zagadou transferinde dev rakip!

23 yaşındaki futbolcu, Fransa'nın Creteil kentinde doğdu.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'a Dan-Axel Zagadou transferinde dev rakip!

1,96 metre boyundaki oyuncu, futbolculuk kariyerine US Creteil ve Paris Saint-Germain Altyapısı'nda başladı.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'a Dan-Axel Zagadou transferinde dev rakip!

Zagadou, Paris Saint-Germain'in alt yaş kategorilerinde ve B takımında forma giymekle birlikte Borussia Dortmund forması da giydi.

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