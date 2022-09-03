TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'a Dan-Axel Zagadou transferinde dev rakip!

Beşiktaş'ta kadro yapılanması kapsamında transfer harekatı tüm hızıyla devam ediyor.
Beşiktaş'ta kadro yapılanması kapsamında transfer harekatı tüm hızıyla devam ediyor.
Valerien Ismael yönetiminde Süper Lig'de 10 puan toplayan siyah-beyazlılarda kadro takviyeleri sürdürülüyor.
Kadrosunu Gedson Fernandes, Jackson Muleka, Emrecan Uzunhan, Kerem Atakan Kesgin, Romain Saiss, Cenk Tosun, Dele Alli, Wout Weghorst ve Arthur Masuaku ile güçlendiren Kara Kartal'da hedef stoper transferi.
Montero ve Welinton'dan istediği verimi alamayan Fransız teknik direktör, verdiği raporlar doğrultusunda kadroya stoper takviyesi yapılacak.
Siyah-beyazlıların transfer listesinde birçok aday bulunuyor.
Defansa transfer yapacak olan Beşiktaş'ta flaş bir gelişme yaşandı.
Borussia Dortmund'un eski stoperi Dan-Axel Zagadou halen boşta. Fakat defans oyuncusunda Beşiktaş'a rakip çıktı.
Mourinho'nun kadrosuna bir defans daha eklemekteki ısrarı göz önüne alındığında Roma kulübü bu yarışta Beşiktaş'ın 23 yaşında ve 1.96 boyundaki Fransız stoper Dan-Axel Zagadou için en önemli rakibi olarak görülüyor.
Transfer döneminin son günlerine doğru yaklaşırken siyah-beyazlılar transferi sonlandırmak istiyor.
Zagadou, 2017/18 sezonunda Paris Saint-Germain B takımından Borussia Dortmund'a transfer olmuştu.
Futbolcu 5 sezon Bundesliga ekibinde forma giydikten sonra şu anda boşta bulunuyor.
DAN-AXEL ZAGADOU KİMDİR?
Dan-Axel Zagadou, 3 Haziran 1999 tarihinde dünyaya geldi.
23 yaşındaki futbolcu, Fransa'nın Creteil kentinde doğdu.
1,96 metre boyundaki oyuncu, futbolculuk kariyerine US Creteil ve Paris Saint-Germain Altyapısı'nda başladı.
Zagadou, Paris Saint-Germain'in alt yaş kategorilerinde ve B takımında forma giymekle birlikte Borussia Dortmund forması da giydi.
Fildişi Sahili asıllı Fransız futbolcu'nun güncel piyasa değeri 9 milyon Euro'dur.