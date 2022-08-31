BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Stian Gregersen'den kötü haber! Bordeaux...

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Vodafone Park'ta Demir Grup Sivasspor'u 3-1'lik skorla mağlup ederek liderliğe yükselen Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor.
Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Vodafone Park'ta Demir Grup Sivasspor'u 3-1'lik skorla mağlup ederek liderliğe yükselen Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor.
Yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Romain Saiss'in ardından bu bölgeye bir takviye daha yapmak isteyen siyah-beyazlılar, Bordeaux forması giyen Stian Gregersen'i gündemine almıştı.
TEKLİF REDDEDİLDİ
L'Equipe'in haberine göre Bordeaux, Beşiktaş'ın Stian Gregersen için yaptığı teklifi reddetti.
Bu sezon Bordeaux formasıyla Ligue 2'de 6 maça çıkan 1.91 boyundaki stoper, gol ve asist katkısı üretemedi.