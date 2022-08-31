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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Stian Gregersen'den kötü haber! Bordeaux...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Savunma hattını güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Ligue 2 ekiplerinden Bordeaux'da forma giyen Stian Gregersen'i gündemine almıştı. Fransa'nın önde gelen gazetelerinden L'Equipe, siyah-beyazlıların gündemindeki Norveçli stoperle ilgili flaş gelişmeyi duyurdu. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ağustos 2022 Çarşamba 20:08
Mert Kılıç
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Stian Gregersen'den kötü haber! Bordeaux...

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Vodafone Park'ta Demir Grup Sivasspor'u 3-1'lik skorla mağlup ederek liderliğe yükselen Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Stian Gregersen'den kötü haber! Bordeaux...

Yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Romain Saiss'in ardından bu bölgeye bir takviye daha yapmak isteyen siyah-beyazlılar, Bordeaux forması giyen Stian Gregersen'i gündemine almıştı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Stian Gregersen'den kötü haber! Bordeaux...

Yönetim, 27 yaşındaki stoper için Fransız ekibine teklifini iletirken; Bordeaux'dan Beşiktaş'a yanıt geldi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Stian Gregersen'den kötü haber! Bordeaux...

TEKLİF REDDEDİLDİ

L'Equipe'in haberine göre Bordeaux, Beşiktaş'ın Stian Gregersen için yaptığı teklifi reddetti.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Stian Gregersen'den kötü haber! Bordeaux...

Bu sezon Bordeaux formasıyla Ligue 2'de 6 maça çıkan 1.91 boyundaki stoper, gol ve asist katkısı üretemedi.

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