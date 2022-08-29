Haberler Beşiktaş Yönetim takıma güveniyor

Yönetim takıma güveniyor

Siyah beyazlı takıma yönetimin de güveni tam.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ağustos 2022 Pazartesi 06:50
Yönetim takıma güveniyor

Hafta içi idmanlarda Ümraniye'ye çıkarma yaparak hem takımın durumunu gören Beşiktaşlı idareciler hem de oyunculara motivasyon sağladı. Başta Başkan olmak üzere, futbolcular ve teknik heyetle görüşen yönetim, güvenlerini dile getirdi.

BİLETLERE YOĞUN İLGİ

Siyah beyazlı taraftarlar, Sivas karşılaşmasına büyük ilgi gösterdi. Beşiktaşlı futbolseverler, maçın biletlerini büyük oranda tüketti. Mücadelenin başlayacağı saatte stadın tam kapasite olarak dolması bekleniyor. Beşiktaşlılar, sezon başı satışa çıkan kombinelere de büyük ilgi göstermişti.

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