Beşiktaş'ta ayrılık! Kartal Kayra Ümraniyespor'da

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi içinde olan Beşiktaş, Kartal Kayra Yılmaz ile ilgili kararını verdi. Siyah-beyazlılar, genç futbolcunun sözleşmesini 2025 yılına kadar uzattı ve Ümraniyespor'a kiraladı.

KARTAL KAYRA ÜMRANİYESPOR'DA

Kartal Kayra Yılmaz sezon sonuna kadar Ümraniyespor'da forma giyecek. Hatırlanacağı üzere Kartal Kayra Yılmaz daha önce de Ümraniyespor'a kiralık oynamıştı. İstanbul ekibinin teknik direktörü Recep Uçar, "Kartal'ı kadromuzda görmek istiyoruz. Beşiktaş'a bu konuda teklifimizi yaptık" demişti.