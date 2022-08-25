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Beşiktaş'ta ayrılık! Kartal Kayra Ümraniyespor'da

Süper Lig ekiplerinden Ümraniyespor transfer çalışmalarına devam ediyor. 3 maçta 1 puan elde edebilen İstanbul ekibi, Beşiktaş'tan Kartal Kayra'yı kiralık olarak kadrosuna kattı. Genç futbolcu Beşiktaş ile 2025'e kadar sözleşme yeniledi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ağustos 2022 Perşembe 15:50 Güncelleme Tarihi: 25 Ağustos 2022 Perşembe 15:57
Beşiktaş'ta ayrılık! Kartal Kayra Ümraniyespor'da

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi içinde olan Beşiktaş, Kartal Kayra Yılmaz ile ilgili kararını verdi. Siyah-beyazlılar, genç futbolcunun sözleşmesini 2025 yılına kadar uzattı ve Ümraniyespor'a kiraladı.

KARTAL KAYRA ÜMRANİYESPOR'DA

Kartal Kayra Yılmaz sezon sonuna kadar Ümraniyespor'da forma giyecek. Hatırlanacağı üzere Kartal Kayra Yılmaz daha önce de Ümraniyespor'a kiralık oynamıştı. İstanbul ekibinin teknik direktörü Recep Uçar, "Kartal'ı kadromuzda görmek istiyoruz. Beşiktaş'a bu konuda teklifimizi yaptık" demişti.

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