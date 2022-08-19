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Karadeniz: Yeni güneş doğacak!

Beşiktaş'ta 17 Eylül'de gerçekleşecek Divan Başkanlık Seçimi öncesinde eski divan başkanlarından Yalçın Karadeniz adaylığını açıkladı. Karadeniz, "Beşiktaş, bizim masumiyetimiz, vicdanımız ve şerefimizdir. Unutmadığımız geleneklerimizi geleceğe taşımak ve daha da yüceltmek adına arkadaşlarımızla beraber bu yola baş koyduk. 18 Eylül sabahı divan kurulunun üzerinde yepyeni bir güneş doğacak" diye konuştu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ağustos 2022 Cuma 06:50
Karadeniz: Yeni güneş doğacak!
Beşiktaş'ta 17 Eylül'de gerçekleşecek Divan Başkanlık Seçimi öncesinde eski divan başkanlarından Yalçın Karadeniz adaylığını açıkladı. Karadeniz, "Beşiktaş, bizim masumiyetimiz, vicdanımız ve şerefimizdir. Unutmadığımız geleneklerimizi geleceğe taşımak ve daha da yüceltmek adına arkadaşlarımızla beraber bu yola baş koyduk. 18 Eylül sabahı divan kurulunun üzerinde yepyeni bir güneş doğacak" diye konuştu.
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