Beşiktaş'tan transferde Ante Coric harekatı!

Beşiktaş, transfer çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Dele Alli'yi renklerine katmak için geri sayıma geçen siyah-beyazlılar için İtalya basınından sürpriz bir iddia daha geldi. Beşiktaş'ın İtalyan ekibi Roma'da bonservisi bulunan Hırvat oyuncu Ante Coric'i kadrosuna katmak için harekete geçtiği iddia edildi. İtalyan basını, Beşiktaş'ın daha önce Fenerbahçe ile de anılan, 10 numara ve merkez orta saha pozisyonlarında oynayabilen, ayrıca iki ayağını da çok iyi kullanabilen Coric için devrede olduğunu yazdı.



SEZON SONU SERBEST KALACAK

Roma'nın son dönemlerde sıkça kiralık olarak başka ekiplere gönderdiği futbolcuyu bu sezonda da kadroda düşünmediği ifade edildi. Coric, 2018'de 6 milyon euro bonservisle kadroya dahil edilmişti. Daha önce 'Yeni Luka Modric' olarak lanse edilen Coric, Serie A'daki ilk sezonunun ardından Almeria, Venlo, NK Olimpija ve Zürih ekiplerine kiralandı. 25 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi sezon sonu itibarıyla sona erecek.



SCOUT RAPORLARI OLUMLU

Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan ve sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Coric için teknik direktör Valerien İsmael ayrıntılı performans raporu istedi. Scout ekiplerinin İtalyan meslektaşlarıyla yaptığı görüşmeler sonrasıda gelen raporlarda Coric için, "Sezon hazırlığını iyi yaptı. Patlama yapabilir" yorumu yapıldı.