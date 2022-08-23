Haberler Beşiktaş Beşiktaş'tan transferde Ante Coric harekatı!

Beşiktaş'tan transferde Ante Coric harekatı!

İtalyan basını, siyah-beyazlıların bonservisi Roma’da olan Hırvat orta saha için devreye girdiğini yazdı. Serie A ekibinin Coric’i sürekli kiralık göndermesi, Beşiktaş için büyük avantaj.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ağustos 2022 Salı 06:50
Beşiktaş'tan transferde Ante Coric harekatı!

Beşiktaş, transfer çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Dele Alli'yi renklerine katmak için geri sayıma geçen siyah-beyazlılar için İtalya basınından sürpriz bir iddia daha geldi. Beşiktaş'ın İtalyan ekibi Roma'da bonservisi bulunan Hırvat oyuncu Ante Coric'i kadrosuna katmak için harekete geçtiği iddia edildi. İtalyan basını, Beşiktaş'ın daha önce Fenerbahçe ile de anılan, 10 numara ve merkez orta saha pozisyonlarında oynayabilen, ayrıca iki ayağını da çok iyi kullanabilen Coric için devrede olduğunu yazdı.

SEZON SONU SERBEST KALACAK
Roma'nın son dönemlerde sıkça kiralık olarak başka ekiplere gönderdiği futbolcuyu bu sezonda da kadroda düşünmediği ifade edildi. Coric, 2018'de 6 milyon euro bonservisle kadroya dahil edilmişti. Daha önce 'Yeni Luka Modric' olarak lanse edilen Coric, Serie A'daki ilk sezonunun ardından Almeria, Venlo, NK Olimpija ve Zürih ekiplerine kiralandı. 25 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi sezon sonu itibarıyla sona erecek.

SCOUT RAPORLARI OLUMLU
Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan ve sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Coric için teknik direktör Valerien İsmael ayrıntılı performans raporu istedi. Scout ekiplerinin İtalyan meslektaşlarıyla yaptığı görüşmeler sonrasıda gelen raporlarda Coric için, "Sezon hazırlığını iyi yaptı. Patlama yapabilir" yorumu yapıldı.

DİĞER
Son dakika: Beşiktaş, Dele Alli'yi imzaya getiriyor! Satın alma opsiyonu belli oldu...
HAVA DURUMU | Meteoroloji saat verip uyardı! İstanbullular dikkat! Geliyor | 23 Ağustos 2022 hava durumu
Beşiktaş İsveçli stoperi bitirdi! Hien imzayı atıyor
Cimbom'dan çifte bomba!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Dele Alli yola çıktı! Özel uçakla gelecek
Beşiktaş İsveçli stoperi bitirdi! Hien imzayı atıyor
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2022
CANLI ALTIN FİYATLARI - Gram altın ne kadar? Çeyrek yarım tam altın fiyatları...
Kim Min-Jae, Serie A tarihine geçti!
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'ın listesindeki Cengiz'e İstanbul baskısı! G.Saray'ın listesindeki Cengiz'e İstanbul baskısı! 01:53
Maç sonu dikkat çeken anlar! Jesus ve Montella... Maç sonu dikkat çeken anlar! Jesus ve Montella... 01:44
Ajax'tan Fırtına'ya Naci Ünüvar için tek şart! Ajax'tan Fırtına'ya Naci Ünüvar için tek şart! 01:36
Murat Sancak: Adaletli olsunlar Murat Sancak: Adaletli olsunlar 01:33
Montella: Hoşuma gitmedi Montella: Hoşuma gitmedi 01:32
Taraftarlar yine tam destek verdi Taraftarlar yine tam destek verdi 01:29
Daha Eski
Serdar’a Schalke kancası Serdar’a Schalke kancası 01:28
Maxi yeşilde Maxi yeşilde 01:26
Reklamlar (!) bitti Reklamlar (!) bitti 01:24
Robot değiller! Robot değiller! 01:23
Muhteşem Valencia Muhteşem Valencia 01:23
Buldozer Buldozer 01:17