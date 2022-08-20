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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Dele Alli'nin maliyeti belli oldu!

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'in yeni sezonunda Valerien Ismael ile şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kazandı. Siyah-beyazlılar Dele Alli ile anlaşma sağladı. Yıldız futbolcunun Kara Kartal'a maliyeti de belli oldu. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ağustos 2022 Cumartesi 06:50
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Dele Alli'nin maliyeti belli oldu!

Beşiktaş transfer döneminin en flaş hamlelerinden birisini yaparak dünyaca ünlü İngiliz yıldız Dele Alli'nin işini bitirdi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Dele Alli'nin maliyeti belli oldu!

Siyah-Beyazlılar, 26 yaşındaki orta alan oyuncusunun ardından Everton ile de her konuda anlaşma sağladı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Dele Alli'nin maliyeti belli oldu!

İŞTE TÜM MALİ ŞARTLAR

Dele Alli'nin bugün İstanbul'da olacağı ve sağlık kontrolünden geçtikten sonra Beşiktaş'a 1 yıllık imza atacağı öğrenildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Dele Alli'nin maliyeti belli oldu!

İngiliz yıldızın transferinde en çok merak edilen konulardan birisi de Dele Alli'nin hangi mali şartlarda Siyah-Beyazlılar'a geleceğiydi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Dele Alli'nin maliyeti belli oldu!

Transferle ilgili detayları Takvim açıkladı. Yapılan anlaşmaya göre Beşiktaş, Dele Alli'nin maaşının tamamını karşılaşacak.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Dele Alli'nin maliyeti belli oldu!

Bu rakamın 2 milyon 750 bin Euro olduğu öğrenildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Dele Alli'nin maliyeti belli oldu!

Siyah-Beyazlılar, İngiliz yıldızın satın alma opsiyonuna da sahip olacak.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Dele Alli'nin maliyeti belli oldu!

LAMPARD: SAYGI DUYMALIYIZ

Yönetim eğer Dele Alli'nin bonservisini devre arası almak isterse Everton'a 6 milyon Euro ödeyecek.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Dele Alli'nin maliyeti belli oldu!

Sezon sonu İngiliz yıldızla ilgili olumlu bir karar alınırsa bu kez rakam 8 milyon Euro'ya çıkacak.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Dele Alli'nin maliyeti belli oldu!

Dün bir açıklama yapan Everton Teknik Direktörü Lampard, "Dele Alli'ye Beşiktaş'ın ilgisi var ve bu durum kamuoyuna yansıdı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Dele Alli'nin maliyeti belli oldu!

Onun kariyerine ve kararına saygı duymalıyız" dedi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Dele Alli'nin maliyeti belli oldu!

DELE ALLI HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Kariyerine 2013 yılında MK Dons takımında başlayan Dele Alli, 2015 yılında 6.63 milyon euro bonservis bedeliyle Tottenham'a transfer oldu.

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