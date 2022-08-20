BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Dele Alli'nin maliyeti belli oldu!

Beşiktaş transfer döneminin en flaş hamlelerinden birisini yaparak dünyaca ünlü İngiliz yıldız Dele Alli'nin işini bitirdi.
Beşiktaş transfer döneminin en flaş hamlelerinden birisini yaparak dünyaca ünlü İngiliz yıldız Dele Alli'nin işini bitirdi.
Siyah-Beyazlılar, 26 yaşındaki orta alan oyuncusunun ardından Everton ile de her konuda anlaşma sağladı.
İngiliz yıldızın transferinde en çok merak edilen konulardan birisi de Dele Alli'nin hangi mali şartlarda Siyah-Beyazlılar'a geleceğiydi.
Transferle ilgili detayları Takvim açıkladı. Yapılan anlaşmaya göre Beşiktaş, Dele Alli'nin maaşının tamamını karşılaşacak.
Bu rakamın 2 milyon 750 bin Euro olduğu öğrenildi.
Siyah-Beyazlılar, İngiliz yıldızın satın alma opsiyonuna da sahip olacak.
LAMPARD: SAYGI DUYMALIYIZ
Yönetim eğer Dele Alli'nin bonservisini devre arası almak isterse Everton'a 6 milyon Euro ödeyecek.
Sezon sonu İngiliz yıldızla ilgili olumlu bir karar alınırsa bu kez rakam 8 milyon Euro'ya çıkacak.
Dün bir açıklama yapan Everton Teknik Direktörü Lampard, "Dele Alli'ye Beşiktaş'ın ilgisi var ve bu durum kamuoyuna yansıdı.
Onun kariyerine ve kararına saygı duymalıyız" dedi.
DELE ALLI HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?
Kariyerine 2013 yılında MK Dons takımında başlayan Dele Alli, 2015 yılında 6.63 milyon euro bonservis bedeliyle Tottenham'a transfer oldu.
Aynı yıl MK Dons'a kiralanan İngiliz futbolcu, 31 Mayıs'ta Tottenham'a döndü.
Burada 7 yıl oynamasının ardından 2022'nin başında bedelsiz olarak Everton'a geldi.
Dele Alli'nin Everton'daki sözleşmesi 2024 yılında sona erecek.