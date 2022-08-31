BEŞİKTAŞ HABERİ: Kaan Ayhan'da son viraj

Stoper mevkisinde eksiği bulunan ve Serdar Saatçı'yı da Braga'ya gönderen siyah-beyazlılar, Kaan Ayhan'ı bitirmek için tüm gücüyle uğraşıyor. İlk görüşmede 7 milyon civarı bonservis isteyen Sassoulo bu rakamda indirim yaparken Beşiktaş'ın ısrarı sürüyor. Ayrılmak istediğini kulübüne ileten Kaan, Beşiktaş'a sıcak bakıyor. İki kulüp bu gelişme sonrası tekrar masaya oturup bir görüşme daha yapacak. Yerli kontenjanındaki eksiği Kaan'la doldurmayı kafasına koyan Beşiktaş, milli yıldız için 3.5 milyon Euro civarı bir bonservis ayırdı. Kaan Ayhan'ın Beşiktaş'ın bu sezonki planlamasında yer almak istediğini menajerine ve kulübüne söylediği öğrenildi.