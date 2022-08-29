BEŞİKTAŞ SİVASSPOR MAÇI SÜPER LİG CANLI İZLE 📺 | Beşiktaş Sivasspor maçı hangi kanalda?Beşiktaş maçı saat kaçta? İlk 11'ler belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de 4.haftanın kapanış mücadelesinde Beşiktaş, Dolmabahçe'de Sivasspor'u ağırlıyor. Valerien Ismael yönetimindeki Beşiktaş, Sivasspor maçında formda futbolunu sürdürmek ve 3 puanı almak istiyor. Sivasspor ise Beşiktaş deplasmanında kazanarak ilk galibiyetini alarak çıkışa geçmek istiyor. Vodafone Park'taki mücadelede hakem Volkan Bayarslan düdük çalacak. Bayarslan'ın yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ile Volkan Ahmet Narinç yapacak. Zorlu karşılaşma öncesi Valerien Ismael ve Rıza Çalımbay kadrolarını açıkladı...
YENİ TRANSFER DELE ALLI KADRODA MI?
Beşiktaş'ın yeni transferi Delle Alli Sivasspor karşısında sahada olacak.
BEŞİKTAŞ SİVASSPOR KARŞILAŞMASINDA İLK 11'LER
Beşiktaş: Ersin, Masuaku, Saiss, Necip, Rosier, Dele Alli, Gedson, Salih, Nkoudou, Weghorst, Muleka
Sivasspor: Ali Şaşal, Uğur, Caner, Goutas, Erdoğan, Ulvestad, Charisis, Keita, Gradel, Yatabare, Leke
BEŞİKTAŞ- SİVASSPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Beşiktaş- Sivasspor maçı beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak.