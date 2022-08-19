Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Omar Colley'den Kartal'a yanıt geldi

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Omar Colley'den Kartal'a yanıt geldi

Beşiktaş transfer haberi... Yeni sezonda savunma hattını güçlendirmek isteyen Beşiktaş transfer çalışmalarına devam ediyor. Siyah beyazlılar sezon öncesi Vida ile yollarını ayırdıktan sonra savunma hattına Romain Saiss ile güçlendirdi. Hazırlık maçlarında ve Süper Lig karşılaşmasında yapılan savunma hataları Beşiktaş'ın rotasını savunma bölgesine döndürdü. İtalyan basınından Colley için Beşiktaş'a yanıt geldiğini yazdı. İşte transfer gelişmesi...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ağustos 2022 Cuma 18:36 Güncelleme Tarihi: 19 Ağustos 2022 Cuma 18:37
ENES CEVAHİRCİ
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Omar Colley'den Kartal'a yanıt geldi

Beşiktaş yeni sezon öncesi transferlerine devam ediyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Omar Colley'den Kartal'a yanıt geldi

Siyah beyazlı yönetim Ismael'in listesine göre hareket ediyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Omar Colley'den Kartal'a yanıt geldi

Beşiktaş'ta savunma hattına yapılacak takviye merak ediliyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Omar Colley'den Kartal'a yanıt geldi

Süper Lig'in ikinci haftasında Alanyaspor'dan 3 gol yiyen siyah beyazlılar stoper bölgesi için düğmeye bastı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Omar Colley'den Kartal'a yanıt geldi

Beşiktaş sezon öncesi Vida ile yollarını ayırdı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Omar Colley'den Kartal'a yanıt geldi

Savunma bölgesine siyah beyazlılar Romain Saiss ve Masuaku'yu kadrosuna katan Beşiktaş'ın hedefinde yeni isimler var.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Omar Colley'den Kartal'a yanıt geldi

İtalyan basını Beşiktaş'ın savunma transferi için flaş bir haber duyurdu.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Omar Colley'den Kartal'a yanıt geldi

clubdoria46 haberine göre, Sampdoria'dan siyah beyazlılara Colley yanıtı geldi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Omar Colley'den Kartal'a yanıt geldi

İtalyan ekibi Colley için Beşiktaş'a olumsuz geri dönüş yaptı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Omar Colley'den Kartal'a yanıt geldi

OMAR COLLEY KİMDİR?
Omar Colley, Gambiya vatandaşıdır,

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Omar Colley'den Kartal'a yanıt geldi

İtalyan ekibi Sampdoria'da forma giymekte olan 28 yaşında savunma oyuncusudur.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Omar Colley'den Kartal'a yanıt geldi

1992 doğumlu Omar, 1.91 boyundadır.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Omar Colley'den Kartal'a yanıt geldi

28 yaşındaki savunma oyuncusunun değeri 5 milyon euro.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Omar Colley'den Kartal'a yanıt geldi

Gambiyalı savunma oyuncusu sol ayağına kullanmaktadır.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Omar Colley'den Kartal'a yanıt geldi

Milli takım formasını 18 defa giydi.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Beşiktaş'ta altyapıdan iki imza!
Lampard'dan flaş Dele Alli sözleri!
İLK KEZ TERCİH YAPACAK ADAYLAR EK TERCİH YAPABİLİR Mİ?
F.Bahçeli yıldıza şok sözler! ''Fırça yemiş''
Futboldan önce o vardı!
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'a Colley yanıtı! Beşiktaş'a Colley yanıtı! 18:36
Lampard'dan flaş Dele Alli sözleri! Lampard'dan flaş Dele Alli sözleri! 18:18
F.Bahçe ve Trabzonspor'un para cezalarını onadı F.Bahçe ve Trabzonspor'un para cezalarını onadı 17:59
Nevzat Kaya "Muşspor, Serdar Sabuncu ile yeni bir yolculuğa başladı" Nevzat Kaya "Muşspor, Serdar Sabuncu ile yeni bir yolculuğa başladı" 17:45
Ahmetcan Fırtına'nın tarihine geçti! Yusuf, Gökdeniz ve Fatih... Ahmetcan Fırtına'nın tarihine geçti! Yusuf, Gökdeniz ve Fatih... 17:07
A. Wien F.Bahçe ve Altay'dan özür diledi A. Wien F.Bahçe ve Altay'dan özür diledi 16:51
Daha Eski
Ümraniyespor - G.Saray maçı saat kaçta? Ümraniyespor - G.Saray maçı saat kaçta? 16:39
Antalyaspor kafilesi açıkladı! Yeni transferler... Antalyaspor kafilesi açıkladı! Yeni transferler... 16:18
TFF'den Beşiktaş açıklaması! Hakem atamaları... TFF'den Beşiktaş açıklaması! Hakem atamaları... 16:15
Ümraniyespor - G.Saray maçı saat kaçta? Ümraniyespor - G.Saray maçı saat kaçta? 15:58
Chelsea Cesare Casadei'yi kadrosuna kattı! Chelsea Cesare Casadei'yi kadrosuna kattı! 15:56
Fenerbahçe - Adana Demirspor maçı saat kaçta? Fenerbahçe - Adana Demirspor maçı saat kaçta? 15:45