BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Omar Colley'den Kartal'a yanıt geldi

Beşiktaş yeni sezon öncesi transferlerine devam ediyor.
Siyah beyazlı yönetim Ismael'in listesine göre hareket ediyor.
Beşiktaş'ta savunma hattına yapılacak takviye merak ediliyor.
Beşiktaş yeni sezon öncesi transferlerine devam ediyor.
Siyah beyazlı yönetim Ismael'in listesine göre hareket ediyor.
Beşiktaş'ta savunma hattına yapılacak takviye merak ediliyor.
Süper Lig'in ikinci haftasında Alanyaspor'dan 3 gol yiyen siyah beyazlılar stoper bölgesi için düğmeye bastı.
Savunma bölgesine siyah beyazlılar Romain Saiss ve Masuaku'yu kadrosuna katan Beşiktaş'ın hedefinde yeni isimler var.
clubdoria46 haberine göre, Sampdoria'dan siyah beyazlılara Colley yanıtı geldi.
OMAR COLLEY KİMDİR?
Omar Colley, Gambiya vatandaşıdır,
İtalyan ekibi Sampdoria'da forma giymekte olan 28 yaşında savunma oyuncusudur.
1992 doğumlu Omar, 1.91 boyundadır.
28 yaşındaki savunma oyuncusunun değeri 5 milyon euro.
Gambiyalı savunma oyuncusu sol ayağına kullanmaktadır.
Milli takım formasını 18 defa giydi.
İtalyan basınında yer alan haber.