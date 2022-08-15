Garcia için kıran kırana

Beşiktaş hücum hattını güçlendirmek için temaslarını sürdürüyor. Yunanistan'dan gelen iddialara göre siyah-beyazlılar, AEK forması giyen Levi Garcia ile yakından ilgileniyor. 24 yaşındaki oyuncusu için Yunanistan'ın sarı-siyahlı ekibiyle görüşelere devam ediliyor. AEK'nın 5 milyon euro gibi bir bonservis talebi var. Beşiktaş ise çok daha düşük rakamlara işi çözmeyi düşünüyor. Sol ayağını raket gibi kullanan Trinidad-Tobagolu futbolcu kanatlar haricinde 10 numara bölgesinde de görev alabiliyor. Teknik direktör Valerien İsmail'in bu oyuncuyu çok istediği belirtildi. Ancak AEK henüz anlaşma zeminine uzak.



48 GOLE DiREKT ETKi



Siyah-beyazlı ekibin kanca attığı Levi Garcia, 24 yaşında olmasına rağmen A Takım seviyesinde 211 mücadeleye çıkarak dikkat çekti. Garcia söz konusu mücadelelerde rakip ağları 38 defa sarsmayı başardı. Ayrıca 30 da asist yaparak skora direkt etki etti. Toplamda 68 gole katkıda bulunmuş oldu. Garcia'nın tabelayı değiştiren yapısı, Beşiktaş'a transferini cazip kılıyor.