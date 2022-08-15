Haberler Beşiktaş Garcia için kıran kırana

Garcia için kıran kırana

Kartal hücum bölgesine bir takviye daha planlıyor. AEK ile görüşmeler devam ediyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ağustos 2022 Pazartesi 06:50
Garcia için kıran kırana

Beşiktaş hücum hattını güçlendirmek için temaslarını sürdürüyor. Yunanistan'dan gelen iddialara göre siyah-beyazlılar, AEK forması giyen Levi Garcia ile yakından ilgileniyor. 24 yaşındaki oyuncusu için Yunanistan'ın sarı-siyahlı ekibiyle görüşelere devam ediliyor. AEK'nın 5 milyon euro gibi bir bonservis talebi var. Beşiktaş ise çok daha düşük rakamlara işi çözmeyi düşünüyor. Sol ayağını raket gibi kullanan Trinidad-Tobagolu futbolcu kanatlar haricinde 10 numara bölgesinde de görev alabiliyor. Teknik direktör Valerien İsmail'in bu oyuncuyu çok istediği belirtildi. Ancak AEK henüz anlaşma zeminine uzak.

48 GOLE DiREKT ETKi

Siyah-beyazlı ekibin kanca attığı Levi Garcia, 24 yaşında olmasına rağmen A Takım seviyesinde 211 mücadeleye çıkarak dikkat çekti. Garcia söz konusu mücadelelerde rakip ağları 38 defa sarsmayı başardı. Ayrıca 30 da asist yaparak skora direkt etki etti. Toplamda 68 gole katkıda bulunmuş oldu. Garcia'nın tabelayı değiştiren yapısı, Beşiktaş'a transferini cazip kılıyor.

DİĞER
Son Dakika: Cem Davran’ı kahreden haber! Cem Davran: Bir tanem vefat etti!
Bodrum'da lüks yatta sevgilisi Samar Dadgar ve oğlu ile görüntülenen Özcan Deniz'in düşünceli halleri dikkat çekti
Fenerbahçe siftah arıyor! İşte Jesus'un 11'i
Jesus'un forvet ısrarı! 2 sürpriz aday
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Maç sonu olay sözler! "Valerien Ismael ile olmaz"
Toroğlu değerlendirdi! Gedson'un müdahalesi penaltı mı?
Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL?
METROBÜS DURAKLARI
BEKÇİLİK SPOR MÜLAKATLARI NE ZAMAN?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Maç sonu olay sözler! "Valerien Ismael ile olmaz" Maç sonu olay sözler! "Valerien Ismael ile olmaz" 06:33
Beşiktaş'tan sert hakem tepkisi! Beşiktaş'tan sert hakem tepkisi! 01:43
Erman Toroğlu yorumladı! Kırmızı kart doğru mu? Erman Toroğlu yorumladı! Kırmızı kart doğru mu? 01:30
Toroğlu değerlendirdi! Gedson'un müdahalesi penaltı mı? Toroğlu değerlendirdi! Gedson'un müdahalesi penaltı mı? 01:34
Toroğlu değerlendirdi! Gedson'un müdahalesi penaltı mı? Toroğlu değerlendirdi! Gedson'un müdahalesi penaltı mı? 01:34
Beşiktaş'tan sert hakem tepkisi! Beşiktaş'tan sert hakem tepkisi! 01:40
Daha Eski
Red Bull’la uçtular Red Bull’la uçtular 01:20
İlk yarı Beşiktaş sonra Alanya! İlk yarı Beşiktaş sonra Alanya! 01:21
Bodrum fırtınası Bodrum fırtınası 01:21
İsmael’den 3 değişiklik İsmael’den 3 değişiklik 01:22
Salih nefis bitirdi Salih nefis bitirdi 01:22
N’Koudou fırtınası N’Koudou fırtınası 01:23