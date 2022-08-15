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BEŞİKTAŞ HABERİ: Levi Garcia için büyük pazarlık! İşte bonservis bedeli

Spor Toto Süper Lig'e şampiyonluk parolasıyla giren siyah beyazlılarda transfer harekatı devam ediyor. Beşiktaş deplasmanda Alanyaspor ile 3-3 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından rotasını transfere çeviren siyah beyazlılarda hedef AEK forması giyen Levi Garci... Beşiktaş ile Yunan ekibinin pazarlığı devam ediyor. İşte transferin detayları (BJK TRANSFER)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ağustos 2022 Pazartesi 09:18 Güncelleme Tarihi: 15 Ağustos 2022 Pazartesi 09:22
BEŞİKTAŞ HABERİ: Levi Garcia için büyük pazarlık! İşte bonservis bedeli

Beşiktaş, Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile karşılaştı.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Levi Garcia için büyük pazarlık! İşte bonservis bedeli

Siyah beyazlılar, 3-0 öne geçtiği karşılaşmadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Levi Garcia için büyük pazarlık! İşte bonservis bedeli

Kartal'da, gözler bir yandan da transferde. Beşiktaş hücum hattını güçlendirmek için temaslarını sürdürüyor.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Levi Garcia için büyük pazarlık! İşte bonservis bedeli

Yunanistan'dan gelen iddialara göre siyah-beyazlılar, AEK forması giyen Levi Garcia ile yakından ilgileniyor.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Levi Garcia için büyük pazarlık! İşte bonservis bedeli

24 yaşındaki oyuncusu için Yunanistan'ın sarı-siyahlı ekibiyle görüşelere devam ediliyor.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Levi Garcia için büyük pazarlık! İşte bonservis bedeli

AEK'nın 5 milyon euro gibi bir bonservis talebi var.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Levi Garcia için büyük pazarlık! İşte bonservis bedeli

Beşiktaş ise çok daha düşük rakamlara işi çözmeyi düşünüyor.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Levi Garcia için büyük pazarlık! İşte bonservis bedeli

Sol ayağını raket gibi kullanan Trinidad-Tobagolu futbolcu kanatlar haricinde 10 numara bölgesinde de görev alabiliyor.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Levi Garcia için büyük pazarlık! İşte bonservis bedeli

Teknik direktör Valerien Ismael'in bu oyuncuyu çok istediği belirtildi.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Levi Garcia için büyük pazarlık! İşte bonservis bedeli

Ancak AEK henüz anlaşma zeminine uzak.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Levi Garcia için büyük pazarlık! İşte bonservis bedeli

48 GOLE DiREKT ETKi

Siyah-beyazlı ekibin kanca attığı Levi Garcia, 24 yaşında olmasına rağmen A Takım seviyesinde 211 mücadeleye çıkarak dikkat çekti.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Levi Garcia için büyük pazarlık! İşte bonservis bedeli

Garcia söz konusu mücadelelerde rakip ağları 38 defa sarsmayı başardı.

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