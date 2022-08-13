Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta Christian Fassnacht gelişmesi! Sağlık raporu...

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta Christian Fassnacht gelişmesi! Sağlık raporu...

Son dakika haberleri... Beşiktaş'ta transfer harekatı tüm hızıyla devam ediyor. Kadrosuna takviye yapmak isteyen Kara Kartal'da flaş bir gelişme yaşandı. Siyah-beyazlılar, Christian Fassnacht'tan sağlık raporu istedi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ağustos 2022 Cumartesi 06:50
TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta Christian Fassnacht gelişmesi! Sağlık raporu...

Beşiktaş, transfer listesinde yer alan İsviçreli futbolcu Fassnacht için detaylı bir sakatlık testi yapacak.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta Christian Fassnacht gelişmesi! Sağlık raporu...

Transfer çalışmalarını aralıksız sürdüren siyah-beyazlılar, Christian Fassnacht'ı kadrosuna katmak istiyor.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta Christian Fassnacht gelişmesi! Sağlık raporu...

İsviçreli yıldız için kulübüyle görüşmeler devam ediyor.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta Christian Fassnacht gelişmesi! Sağlık raporu...

28 yaşındaki futbolcunun sakatlığı Beşiktaş yönetimini tedbirli olmaya itti.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta Christian Fassnacht gelişmesi! Sağlık raporu...

Sezona 4 maçta 2 gol ve 1 asistle başlayan Fassnacht için Beşiktaş, sağlık kontrolleri aşamasında tedbirli olma kararı aldı.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta Christian Fassnacht gelişmesi! Sağlık raporu...

Siyah-beyazlılar, Valerien Ismael'in çok istediği futbolcuya dizindeki sakatlık sebebiyle kapsamlı bir test yapmayı planlıyor.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta Christian Fassnacht gelişmesi! Sağlık raporu...

Hem sol hem de sağ kanatta oynayabilen İsviçreli oyuncu için yönetim Young Boys ile henüz anlaşma sağlayamadı.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta Christian Fassnacht gelişmesi! Sağlık raporu...

İNDİRİM YAPMALI

Beşiktaş, kanat oyuncusu için 4 milyon euro olan bonservis bedelini aşağıya çekmeye çalışıyor.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta Christian Fassnacht gelişmesi! Sağlık raporu...

Yıldız futbolcu, Beşiktaş'a transfer olmaya sıcak bakıyor.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta Christian Fassnacht gelişmesi! Sağlık raporu...

Fassnacht, daha önce tesis ve stadı da gezmişti.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta Christian Fassnacht gelişmesi! Sağlık raporu...

CHRISTIAN FASSNACHT KİMDİR?
Christian Fassnacht, 11 Kasım 1993 tarihinde İsviçre'nin Zürih kentinde dünyaya geldi.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta Christian Fassnacht gelişmesi! Sağlık raporu...

Futbola Thalwil altyapısında başlayan İsviçreli oyuncu, Zürih ve Red Star Zürih altyapılarında da forma giydi.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta Christian Fassnacht gelişmesi! Sağlık raporu...

2009 yılında Red Star Zürih ile profesyonel sözleşme imzalayan 1.85 boyundaki orta saha oyuncusu; Thalwil, Tuggen, Winterthur ve Thun formalarını giymesinin ardından 2017 yılında Young Boys'a transfer oldu.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta Christian Fassnacht gelişmesi! Sağlık raporu...

Son 5 sezondur Young Boys formasını terleten Christian Fassnacht, kariyerinde çıktığı 401 maçta 120 gol ve 44 asistlik bir performans sergiledi.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta Christian Fassnacht gelişmesi! Sağlık raporu...

İsviçreli futbolcunun güncel piyasa değeri ise 4 milyon Euro.

DİĞER
Cristiano Ronaldo'yu eski takımları reddetti! Transferini istemediklerini açıkça beyan ettiler...
8 yıllık aşkta mutlu son! Diriliş Ertuğrul’un Turgut Alp’i Cengiz Coşkun evlendi! Eşi Beatrice Lorena güzelliğiyle görenleri büyüledi
Cimbom ikisinden birini alacak! Eşi transfere engel olabilir
Beşiktaş'ta Fas duvarı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Beşiktaş'tan o isme transfer teklifi!
Beşiktaş'ta Fas duvarı!
Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL?
DOLAR NE KADAR OLDU?
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'de Lemos şaşkınlığı! Taraftarlardan övgü geldi F.Bahçe'de Lemos şaşkınlığı! Taraftarlardan övgü geldi 01:40
Flaş Cicaldau gelişmesi! Menajeri Türkiye'ye geldi Flaş Cicaldau gelişmesi! Menajeri Türkiye'ye geldi 01:39
Buruk'un Gomis raporu ortaya çıktı! Ayrılacak mı? Buruk'un Gomis raporu ortaya çıktı! Ayrılacak mı? 01:38
🔴 A SPOR CANLI YAYIN 🔴 A SPOR CANLI YAYIN 01:28
Transferde kılıçlar çekildi! Cimbom'dan Sevilla'ya Victor Nelsson resti Transferde kılıçlar çekildi! Cimbom'dan Sevilla'ya Victor Nelsson resti 01:28
Abdullah Avcı: "Şampiyon şekilde devam ediyorlar" Abdullah Avcı: "Şampiyon şekilde devam ediyorlar" 01:25
Daha Eski
Fırtına galibiyete sevinemedi! Fırtına galibiyete sevinemedi! 01:24
Fırtına'da şok sakatlık! Ambulansla götürüldü Fırtına'da şok sakatlık! Ambulansla götürüldü 01:23
İşte Cornelius'un iptal edilen golü! İşte Cornelius'un iptal edilen golü! 01:23
G.Saray - Trabzonspor derbisinin tarihi belli oldu! G.Saray - Trabzonspor derbisinin tarihi belli oldu! 01:23
Beşiktaş'ta Fas duvarı! Beşiktaş'ta Fas duvarı! 01:23
G.Saray Belotti transferinde onu bekliyor! Shomurodov... G.Saray Belotti transferinde onu bekliyor! Shomurodov... 01:23