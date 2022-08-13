TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta Christian Fassnacht gelişmesi! Sağlık raporu...

Beşiktaş, transfer listesinde yer alan İsviçreli futbolcu Fassnacht için detaylı bir sakatlık testi yapacak.
Beşiktaş, transfer listesinde yer alan İsviçreli futbolcu Fassnacht için detaylı bir sakatlık testi yapacak.
Transfer çalışmalarını aralıksız sürdüren siyah-beyazlılar, Christian Fassnacht'ı kadrosuna katmak istiyor.
İsviçreli yıldız için kulübüyle görüşmeler devam ediyor.
28 yaşındaki futbolcunun sakatlığı Beşiktaş yönetimini tedbirli olmaya itti.
Sezona 4 maçta 2 gol ve 1 asistle başlayan Fassnacht için Beşiktaş, sağlık kontrolleri aşamasında tedbirli olma kararı aldı.
Siyah-beyazlılar, Valerien Ismael'in çok istediği futbolcuya dizindeki sakatlık sebebiyle kapsamlı bir test yapmayı planlıyor.
Hem sol hem de sağ kanatta oynayabilen İsviçreli oyuncu için yönetim Young Boys ile henüz anlaşma sağlayamadı.
İNDİRİM YAPMALI
Beşiktaş, kanat oyuncusu için 4 milyon euro olan bonservis bedelini aşağıya çekmeye çalışıyor.
Yıldız futbolcu, Beşiktaş'a transfer olmaya sıcak bakıyor.
Fassnacht, daha önce tesis ve stadı da gezmişti.
CHRISTIAN FASSNACHT KİMDİR?
Christian Fassnacht, 11 Kasım 1993 tarihinde İsviçre'nin Zürih kentinde dünyaya geldi.
Futbola Thalwil altyapısında başlayan İsviçreli oyuncu, Zürih ve Red Star Zürih altyapılarında da forma giydi.
2009 yılında Red Star Zürih ile profesyonel sözleşme imzalayan 1.85 boyundaki orta saha oyuncusu; Thalwil, Tuggen, Winterthur ve Thun formalarını giymesinin ardından 2017 yılında Young Boys'a transfer oldu.
Son 5 sezondur Young Boys formasını terleten Christian Fassnacht, kariyerinde çıktığı 401 maçta 120 gol ve 44 asistlik bir performans sergiledi.
İsviçreli futbolcunun güncel piyasa değeri ise 4 milyon Euro.