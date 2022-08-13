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Beşiktaş Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 2'nci haftasında Corendon Alanyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını, bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ağustos 2022 Cumartesi 16:48
Beşiktaş Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Aktivasyon çalışmasıyla başlayan antrenman, 5'e 2 çalışmasının ardından oynanan çift kale taktik maçıyla sona erdi.
Siyah-beyazlı ekip, Corendon Alanyaspor ile oynayacağı maç için bugün saat 18.00'de Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel bir uçakla Alanya'ya giderek kampa girecek.

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