Beşiktaş Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Aktivasyon çalışmasıyla başlayan antrenman, 5'e 2 çalışmasının ardından oynanan çift kale taktik maçıyla sona erdi.

Siyah-beyazlı ekip, Corendon Alanyaspor ile oynayacağı maç için bugün saat 18.00'de Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel bir uçakla Alanya'ya giderek kampa girecek.