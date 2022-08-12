BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Kartal Alvaro Gonzalez'in peşinde! Galatasaray...

Beşiktaş'ta kadro yapılanması kapsamında transfer harekatları devam ediyor.
Beşiktaş'ta kadro yapılanması kapsamında transfer harekatları devam ediyor.
Süper Lig'e galibiyetle başlayan siyah-beyazlılar, transfer sürecinin sonuna doğru yaklaşırken fırsat transferleri yapmak istiyor.
Beşiktaş'ta stoper arayışlarını tüm hızıyla sürüyor.
Bu bağlamda çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta sürpriz bir isim ön plana çıktı.
WELINTON YOLCU
Beşiktaş, Welinton ile de yollarını ayırmaya hazırlanıyor.
Brezilyalı stoper, Suudi Arabistan'ın El İttifak takımı ile anlaşmaya vardı.
Welinton, El İttifak'ın yaptığı yıllık 1.5 milyon eurodan 2 senelik sözleşme teklifini kabul etti.
Suudi Arabistan'a gitmek isteyen 33 yaşındaki stoperin transferin gerçekleşmesi halinde geçen sezondan kalan 200 bin euro tutarındaki alacağını da Beşiktaş'ta bırakacağı öğrenildi.
El İttifak'ın Welinton için Beşiktaş'a 1 milyon euro bonservis bedeli teklif ettiği belirlendi.
Siyah-beyazlıların 1.5 milyon euro istediği ve maddi konularda anlaşma sağlanması durumunda transferin resmen tamamlanacağı aktarıldı.
BEŞİKTAŞ'A DA ÖNERİLDİ
Fransız basınında çıkan haberlere göre geçen sezon Ocak ayında Marsilya'da kadrodışı kalan Alvaro Gonzalez'in Galatasaray'ın ardından Beşiktaş'a önerildiği belirtildi.
Türk kulüplerinin yanı sıra Al-Nassr ve Valencia gibi ekiplere de önerilen İspanyol stoperle Beşiktaşlı yetkililerin görüştüğü öne sürüldü.
Son maçına Ocak ayında çıkan 32 yaşındaki İspanyol savunmacının Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı vurgulandı.
Gonzalez geçen sezon çıktığı 11 maçta 815 dakika forma giymişti.
ALVARO GONZALEZ KİMDİR?
Alvaro Gonzalez, 8 Ocak 1990 tarihinde İspanya'da doğdu.
Kariyerine Racing'in altyapısında başlayan Gonzalez, daha sonra Real Zaragoza, Espanyol ve Villarreal'de forma giydi.
Tecrübeli oyuncu 2020 yılında 4 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Villarreal'den Marsilya'ya transfer oldu.
Fransız ekibinde 2 sezon forma giyen Gonzalez, bu yaz serbest kaldı.
Alvaro Gonzalez geçtiğimiz sezon Marsilya formasıyla 11 resmi maçta görev yaptı, gol veya asist üretemedi.
İspanyol oyuncunun güncel piyasa değeri 2.5 milyon euro olarak gösteriliyor.