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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Kartal Alvaro Gonzalez'in peşinde! Galatasaray...

Son dakika Beşiktaş haberleri: Spor Toto Süper Lig'in yeni sezonunda Valerien Ismael ile mutlu sona ulaşmak isteyen Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Stoper arayışlarını sürdüren siyah-beyazlılarda gündeme gelen son isim Alvaro Gonzalez oldu. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ağustos 2022 Cuma 08:19 Güncelleme Tarihi: 12 Ağustos 2022 Cuma 08:38
KEMAL TAMTÜRK
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Kartal Alvaro Gonzalez'in peşinde! Galatasaray...

Beşiktaş'ta kadro yapılanması kapsamında transfer harekatları devam ediyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Kartal Alvaro Gonzalez'in peşinde! Galatasaray...

Süper Lig'e galibiyetle başlayan siyah-beyazlılar, transfer sürecinin sonuna doğru yaklaşırken fırsat transferleri yapmak istiyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Kartal Alvaro Gonzalez'in peşinde! Galatasaray...

Beşiktaş'ta stoper arayışlarını tüm hızıyla sürüyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Kartal Alvaro Gonzalez'in peşinde! Galatasaray...

Bu bağlamda çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta sürpriz bir isim ön plana çıktı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Kartal Alvaro Gonzalez'in peşinde! Galatasaray...

WELINTON YOLCU

Beşiktaş, Welinton ile de yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Kartal Alvaro Gonzalez'in peşinde! Galatasaray...

Brezilyalı stoper, Suudi Arabistan'ın El İttifak takımı ile anlaşmaya vardı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Kartal Alvaro Gonzalez'in peşinde! Galatasaray...

Welinton, El İttifak'ın yaptığı yıllık 1.5 milyon eurodan 2 senelik sözleşme teklifini kabul etti.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Kartal Alvaro Gonzalez'in peşinde! Galatasaray...

Suudi Arabistan'a gitmek isteyen 33 yaşındaki stoperin transferin gerçekleşmesi halinde geçen sezondan kalan 200 bin euro tutarındaki alacağını da Beşiktaş'ta bırakacağı öğrenildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Kartal Alvaro Gonzalez'in peşinde! Galatasaray...

El İttifak'ın Welinton için Beşiktaş'a 1 milyon euro bonservis bedeli teklif ettiği belirlendi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Kartal Alvaro Gonzalez'in peşinde! Galatasaray...

Siyah-beyazlıların 1.5 milyon euro istediği ve maddi konularda anlaşma sağlanması durumunda transferin resmen tamamlanacağı aktarıldı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Kartal Alvaro Gonzalez'in peşinde! Galatasaray...

BEŞİKTAŞ'A DA ÖNERİLDİ

Fransız basınında çıkan haberlere göre geçen sezon Ocak ayında Marsilya'da kadrodışı kalan Alvaro Gonzalez'in Galatasaray'ın ardından Beşiktaş'a önerildiği belirtildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Kartal Alvaro Gonzalez'in peşinde! Galatasaray...

Türk kulüplerinin yanı sıra Al-Nassr ve Valencia gibi ekiplere de önerilen İspanyol stoperle Beşiktaşlı yetkililerin görüştüğü öne sürüldü.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Kartal Alvaro Gonzalez'in peşinde! Galatasaray...

Son maçına Ocak ayında çıkan 32 yaşındaki İspanyol savunmacının Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı vurgulandı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Kartal Alvaro Gonzalez'in peşinde! Galatasaray...

Gonzalez geçen sezon çıktığı 11 maçta 815 dakika forma giymişti.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Kartal Alvaro Gonzalez'in peşinde! Galatasaray...

ALVARO GONZALEZ KİMDİR?

Alvaro Gonzalez, 8 Ocak 1990 tarihinde İspanya'da doğdu.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Kartal Alvaro Gonzalez'in peşinde! Galatasaray...

Kariyerine Racing'in altyapısında başlayan Gonzalez, daha sonra Real Zaragoza, Espanyol ve Villarreal'de forma giydi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Kartal Alvaro Gonzalez'in peşinde! Galatasaray...

Tecrübeli oyuncu 2020 yılında 4 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Villarreal'den Marsilya'ya transfer oldu.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Kartal Alvaro Gonzalez'in peşinde! Galatasaray...

Fransız ekibinde 2 sezon forma giyen Gonzalez, bu yaz serbest kaldı.

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