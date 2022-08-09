BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Kartal transferde büyük oynuyor! Memphis Depay...

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor.
Siyah beyazlılar, hücum hattına bir takviye daha yapmak istiyor.
Kartal, birçok isimle temas halindeydi.
Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor.
Siyah beyazlılar, hücum hattına bir takviye daha yapmak istiyor.
Kartal, birçok isimle temas halindeydi.
Teknik direktör Valerien Ismael de ileri bölgeye sistemine uyan ve yüksek kalite sahibi bir oyuncu istemiştii.
Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson'ın, sürpriz bir transfer için devredeye girdiği öğrenildi.
Akşam'ın haberine göre, Barcelona'da maaş problemi sebebiyle takımdan gönderilmesi planlanan ve sözleşme feshi için görüşmelerin yürütüldüğü Memphis Depay, menajer vasıtasıyla Beşiktaş'a önerildi.
Transfer dönemine damga vuracak hamle için siyah beyazlı yönetim hareketlendi.
MEMPHIS DEPAY İÇİN ATIBA HUTCHINSON FORMÜLÜ
Menajer önerisiyle gündeme gelen Memphis Depay için görüşmeler başladı.
Barcelona ile sözleşmesini feshederek boşa çıkması beklenen Hollandalı yıldız için birçok kulüp hazırda bekliyor.
Bu kulüplerden biri de Beşiktaş olacak.
Siyah beyazlılar, bu transfer için kulübün bayrak adamlarından Atiba Hutcsinhon'ı kullanacak.
Kartal'da Atiba dışında bir diğer koz da takımın Hollandalı golcüsü Wout Weghorst.
Öyle ki başarılı santrfor, Depay ile çok yakın arkadaş.
Atiba ise PSV döneminde Depay ile 36 kez birlikte forma giydi.
INSTAGRAM'DAN TAKİP EDİYOR
Memphis Depay, Beşiktaşlı Weghorst, Atiba ve Cenk Tosun ile Instagram'dan takipleşiyor.
Depay'ın Weghorst ile Hollanda Milli Takımı'ndan çok yakın arkadaş oldukları da biliniyor.
Bu ikili Milli Takım'da 11 kez birlikte görev almıştı.
BARÇA'DAN AYRILACAK
Barcelona'nın yeni transferi sonrası limit aşımı yapması, La Liga yönetimi tarafından uyarıldı.
Katalan ekibi, takımda yüksek maaş alan Depay ve Aubameyang ikilisinden birisiyle yolları ayırmayı planlıyor.
Bu isimlerden her ikisi de gidebilir ancak en yakını Memphis konumunda.
Öyle ki oyuncuyla sözleşme fesih görüşmeleri yürütülüyor.
Geçtiğimiz yaz Lyon'dan bonservissiz şekilde Barcelona kadrosuna katılan Hollandalı oyuncu, burada çıktığı 36 maçta 12 gol 2 asistlik performans sergiledi. Kariyerinde şimdiye kadar 50 milyon euro bonservis ödenen 28 yaşındaki hücum oyuncusu, PSV, Manchester United ve Lyon formaları da terletti.