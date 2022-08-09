Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Kartal transferde büyük oynuyor! Memphis Depay...

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Kartal transferde büyük oynuyor! Memphis Depay...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Kayserispor'u 1-0 mağlup eden Beşiktaş'ta, yeni sezon transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Yeni sezonda Valerien Ismael ile mutlu sona ulaşmak isteyen Kara Kartal'dan çok konuşulacak bir hamle geldi. Siyah-beyazlılar Barcelona'nın Hollandalı futbolcu Memphis Depay için devreye girdi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2022 Salı 16:44
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Kartal transferde büyük oynuyor! Memphis Depay...

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Kartal transferde büyük oynuyor! Memphis Depay...

Siyah beyazlılar, hücum hattına bir takviye daha yapmak istiyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Kartal transferde büyük oynuyor! Memphis Depay...

Kartal, birçok isimle temas halindeydi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Kartal transferde büyük oynuyor! Memphis Depay...

Teknik direktör Valerien Ismael de ileri bölgeye sistemine uyan ve yüksek kalite sahibi bir oyuncu istemiştii.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Kartal transferde büyük oynuyor! Memphis Depay...

Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson'ın, sürpriz bir transfer için devredeye girdiği öğrenildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Kartal transferde büyük oynuyor! Memphis Depay...

Akşam'ın haberine göre, Barcelona'da maaş problemi sebebiyle takımdan gönderilmesi planlanan ve sözleşme feshi için görüşmelerin yürütüldüğü Memphis Depay, menajer vasıtasıyla Beşiktaş'a önerildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Kartal transferde büyük oynuyor! Memphis Depay...

Transfer dönemine damga vuracak hamle için siyah beyazlı yönetim hareketlendi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Kartal transferde büyük oynuyor! Memphis Depay...

MEMPHIS DEPAY İÇİN ATIBA HUTCHINSON FORMÜLÜ

Menajer önerisiyle gündeme gelen Memphis Depay için görüşmeler başladı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Kartal transferde büyük oynuyor! Memphis Depay...

Barcelona ile sözleşmesini feshederek boşa çıkması beklenen Hollandalı yıldız için birçok kulüp hazırda bekliyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Kartal transferde büyük oynuyor! Memphis Depay...

Bu kulüplerden biri de Beşiktaş olacak.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Kartal transferde büyük oynuyor! Memphis Depay...

Siyah beyazlılar, bu transfer için kulübün bayrak adamlarından Atiba Hutcsinhon'ı kullanacak.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Kartal transferde büyük oynuyor! Memphis Depay...

Kartal'da Atiba dışında bir diğer koz da takımın Hollandalı golcüsü Wout Weghorst.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Kartal transferde büyük oynuyor! Memphis Depay...

Öyle ki başarılı santrfor, Depay ile çok yakın arkadaş.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Kartal transferde büyük oynuyor! Memphis Depay...

Atiba ise PSV döneminde Depay ile 36 kez birlikte forma giydi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Kartal transferde büyük oynuyor! Memphis Depay...

INSTAGRAM'DAN TAKİP EDİYOR

Memphis Depay, Beşiktaşlı Weghorst, Atiba ve Cenk Tosun ile Instagram'dan takipleşiyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Kartal transferde büyük oynuyor! Memphis Depay...

Depay'ın Weghorst ile Hollanda Milli Takımı'ndan çok yakın arkadaş oldukları da biliniyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Kartal transferde büyük oynuyor! Memphis Depay...

Bu ikili Milli Takım'da 11 kez birlikte görev almıştı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Kartal transferde büyük oynuyor! Memphis Depay...

BARÇA'DAN AYRILACAK

Barcelona'nın yeni transferi sonrası limit aşımı yapması, La Liga yönetimi tarafından uyarıldı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Kartal transferde büyük oynuyor! Memphis Depay...

Katalan ekibi, takımda yüksek maaş alan Depay ve Aubameyang ikilisinden birisiyle yolları ayırmayı planlıyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Kartal transferde büyük oynuyor! Memphis Depay...

Bu isimlerden her ikisi de gidebilir ancak en yakını Memphis konumunda.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Kartal transferde büyük oynuyor! Memphis Depay...

Öyle ki oyuncuyla sözleşme fesih görüşmeleri yürütülüyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Kartal transferde büyük oynuyor! Memphis Depay...

Geçtiğimiz yaz Lyon'dan bonservissiz şekilde Barcelona kadrosuna katılan Hollandalı oyuncu, burada çıktığı 36 maçta 12 gol 2 asistlik performans sergiledi. Kariyerinde şimdiye kadar 50 milyon euro bonservis ödenen 28 yaşındaki hücum oyuncusu, PSV, Manchester United ve Lyon formaları da terletti.

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