Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den flaş transfer itirafı!

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, A Spor'da yayınlanan 'Haftanın Panoraması' programına konuk oldu. Çebi, transfer çalışmaları, kalacak-gidecek oyuncular ve Valerien Ismael hakkında flaş açıklamalarda bulundu.

Çebi'nin açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Transferlerimiz henüz bitmedi. Orta sahada eksiğimiz var. Kanatlarda bir futbolcu ihtiyacımız var. N'Koudou'nun tek başına orayı taşıması çok zor. Bir de meşhur stoper. 1-2 tane yerli futbolcu almak zorundayız.

"DE LA FUENTE VE KORAY GÜNTER GÜNDEMİMİZDE"

Konrad de la Fuente ve Koray Günter, transfer gündemimizde var. Çalışıyoruz. Orta sahada Kerem Atakan'a talip olduk. Görüşmelerimiz devam ediyor. Fassnacht da var.

"WELINTON VE N'KOUDOU'NUN AYRILMA TALEPLERİ OLDU"

Welinton ve N'Koudou'nun ayrılma talepleri oldu. Onların kontratlarında son seneleri. Her ikisinin de burada kalmasını istiyorum, özellikle Welinton benim için çok değerli. En azından bu sezonu onlarla geçirmek istiyorum.

Welinton'ın gidişi ancak yerine bir başkasının gelmesiyle söz konusu olabilir. N'Koudou'nun takımda kalmasını istiyorum ve yanına bir kanat oyuncusu daha tercih ediyorum.

"YABANCI KURALINDA BİRİLERİNİN EKMEĞİNE YAĞ MI SÜRÜLÜYOR?"

Bakıyorum her gün yabancı sayısıyla ilgili yeni kurallar açıklanıyor. 14'ü 21 yapmışlar. 8 tanesi sahada olacak, 13 tanesi ne olacak? Eğer 21'e çıkıyorsan, 8'i de 11 yap. Neden 14'ü 21 yapıyorsun? Acaba birilerinin ekmeğine yağ mı sürüyorsun?

Yabancı sayısı fazla olan 1-2 kulübün taleplerini yerine getiriyorsun da Beşiktaş, size gelip 'Lütfen, 11'de en azından 1 yabancıya daha izin verin' diyor ama dinlenmedi. Birden bire 14, 21 oldu. Ama bizim 8, bir türlü 9 olmadı. Anlamış değilim.

"EMİRHAN KONUSUNDA NEDEN SUÇLANDIĞIMI BİLMİYORUM"

Emirhan konusunda neden suçlandığımı bilmiyorum. Sosyal medyada bir rüzgar yaratılıyor. Sağlıksız bir muhalefet var.

Bir futbolcu 18 yaşını geçtiği andan itibaren önceki yapılan kontrat geçersiz hale geliyor. 18 yaşından sonraki tarihler için futbolcu serbest hale geliyor. İşin ilginç tarafı şu, birçoğu 'menajerimle konuşun' diyor.

Bir menajer furyası var. Herkes bu işten oturduğu yerden nemalanmaya başlıyor. Bu çocuklara biz imkan sağlıyoruz.

Emirhan'ın menajeri, ilk başta '1 M€ çıkış maddesi koyalım' dedi. Kabul etmedik, 4-5 ay pazarlık yaptık. Benim kafamda hiçbir soru işareti yok."

Emirhan için '10 bin TL para verdiniz' diyorlar. Hayır. 5 milyon TL para verdik Emirhan için. Çıkış maddesini de 1 M€ istediler, 4.5 M€ yaptık.

"DENAYER'İN ŞARTLARI BİZE UYMUYOR"

Denayer'in şartları bize uymuyor. Biraz yukarılarda geziyor arkadaş. Biz kendisine bir teklifte bulunduk ama aramızdaki fark fazla.

Tayfur Bingöl gelmek istiyor ama onun da kulübü onu bırakmak istemiyor. Bir tarafta hayalleri olanlara, hiçbir şekilde müsamaha göstermeyenler var; öbür tarafta da hayalleri olan çocukların önünü açıyoruz.

TALISCA AÇIKLAMASI: OLMAYACAK DUAYA...

Anderson Talisca ile konuşulmuş hiçbir şey yok. Allah yolunu açık etsin, iyi futbolcuydu. Şimdi gelse, koşa koşa gider havalimanından karşılarım. Ama olmayacak duaya da amin demem.

"ISMAEL BÜYÜK HOCA OLACAK"

Valerien Ismael'den çok mutluyum. Gelecekte çok daha büyük hoca olacak. İlk basamak Beşiktaş olacak, hissediyorum. Çok dürüst, çok çalışkan, çok hırslı. Teknolojiye önem veriyor. 24 saatin, 18 saatini futbola ayırıyor. Şampiyon olmak istiyor.