Nadiem Amiri Beşiktaş için gemileri yaktı! Transferi...

Beşiktaş'ta Emirhan İlkhan'ın Torino'ya gitmesinin ardından gözler orta saha için yapılacak transfere çevrildi.
Beşiktaş'ta Emirhan İlkhan'ın Torino'ya gitmesinin ardından gözler orta saha için yapılacak transfere çevrildi.
Teknik direktör Valerien Ismael'in istekleri doğrultusunda hareket eden yönetim, temaslarını hızlandırdı.
Siyah-beyazlılar, Alman ekibi Bayer Leverkusen'de forma giyen Nadiem Amiri'nin peşine düştü.
25 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş, transfer için teklifini yaptı.
Sabah'ın haberine göre; Siyah-beyazlılarda forma giymek isteyen Nadiem Amiri de transferin gerçekleşebilmesi için kulübüne rest çekti.
BEŞİKTAŞ'IN AMIRI TEKLİFİ
Bayer Leverkusen'den Nadiem Amiri'yi gündeme alan Beşiktaş, oyuncuyu kadrosuna katmak için her yolu deniyor.
Alman ekibiyle temasa geçen siyah-beyazlılar, satın alma opsiyonlu kiralama teklifini iletti ve oyuncunun yıllık 2.5 milyon euroluk maaşının yüzde 50'sini ödemeyi önerdi.
LEVERKUSEN'İN AMIRI İÇİN BEKLENTİSİ
Ancak; Bundesliga temsilcisinin 2024'e kadar sözleşmesi bulunan Amiri için 4-5 milyon euro seviyelerinde bonservis beklentisi bulunuyor.
Kiralamayı ikinci plana atan Bayer Leverkusen'e karşı siyah-beyazlılar Amiri'nin ayrılık isteğini avantaja çevirme amacında.
KULÜBÜNE BEŞİKTAŞ İÇİN REST ÇEKTİ
25 yaşındaki Alman oyuncu da Beşiktaş'ın teklifinin kabul edilmesini isteyerek masadaki pazarlıklara dahil oldu ve kulübüne bir anlamda rest çekti.
Merkez orta saha mevkisinde oynayan Amiri, on numara ve orta sahanın solunda da görev alabiliyor.
Geçtiğimiz sezon 32 maçta forma giyen Amiri, 2 gol atıp 4 de asist yaptı.
Afgan asıllı Alman futbolcunun Bayer Leverkusen ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Transfer için konuşan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi de "Amiri listemizde, görüşüyoruz. Şartlarımız uygun olduğu takdirde satın alma opsiyonu ile kiralayacağız" ifadelerini kullanmıştı.
Nadiem Amiri'nin güncel piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösteriliyor.