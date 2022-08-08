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Nadiem Amiri Beşiktaş için gemileri yaktı! Transferi...

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın orta saha adayları arasında bulunan Nadiem Amiri ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Siyah-beyazlılarda başkan Ahmet Nur Çebi'nin de ismini doğruladığı 25 yaşındaki futbolcu transfer için gemileri yaktı. Kara-Kartal'da forma giymek isteyen Amiri, kulübü Bayer Leverkusen'e rest çekti. Beşiktaş yönetimi, Amiri'nin ayrılık isteğini avantaja çevirme amacında. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2022 Pazartesi 16:07
Nadiem Amiri Beşiktaş için gemileri yaktı! Transferi...

Beşiktaş'ta Emirhan İlkhan'ın Torino'ya gitmesinin ardından gözler orta saha için yapılacak transfere çevrildi.

Nadiem Amiri Beşiktaş için gemileri yaktı! Transferi...

Teknik direktör Valerien Ismael'in istekleri doğrultusunda hareket eden yönetim, temaslarını hızlandırdı.

Nadiem Amiri Beşiktaş için gemileri yaktı! Transferi...

Siyah-beyazlılar, Alman ekibi Bayer Leverkusen'de forma giyen Nadiem Amiri'nin peşine düştü.

Nadiem Amiri Beşiktaş için gemileri yaktı! Transferi...

25 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş, transfer için teklifini yaptı.

Nadiem Amiri Beşiktaş için gemileri yaktı! Transferi...

Sabah'ın haberine göre; Siyah-beyazlılarda forma giymek isteyen Nadiem Amiri de transferin gerçekleşebilmesi için kulübüne rest çekti.

Nadiem Amiri Beşiktaş için gemileri yaktı! Transferi...

BEŞİKTAŞ'IN AMIRI TEKLİFİ
Bayer Leverkusen'den Nadiem Amiri'yi gündeme alan Beşiktaş, oyuncuyu kadrosuna katmak için her yolu deniyor.

Nadiem Amiri Beşiktaş için gemileri yaktı! Transferi...

Alman ekibiyle temasa geçen siyah-beyazlılar, satın alma opsiyonlu kiralama teklifini iletti ve oyuncunun yıllık 2.5 milyon euroluk maaşının yüzde 50'sini ödemeyi önerdi.

Nadiem Amiri Beşiktaş için gemileri yaktı! Transferi...

LEVERKUSEN'İN AMIRI İÇİN BEKLENTİSİ
Ancak; Bundesliga temsilcisinin 2024'e kadar sözleşmesi bulunan Amiri için 4-5 milyon euro seviyelerinde bonservis beklentisi bulunuyor.

Nadiem Amiri Beşiktaş için gemileri yaktı! Transferi...

Kiralamayı ikinci plana atan Bayer Leverkusen'e karşı siyah-beyazlılar Amiri'nin ayrılık isteğini avantaja çevirme amacında.

Nadiem Amiri Beşiktaş için gemileri yaktı! Transferi...

KULÜBÜNE BEŞİKTAŞ İÇİN REST ÇEKTİ
25 yaşındaki Alman oyuncu da Beşiktaş'ın teklifinin kabul edilmesini isteyerek masadaki pazarlıklara dahil oldu ve kulübüne bir anlamda rest çekti.

Nadiem Amiri Beşiktaş için gemileri yaktı! Transferi...

Merkez orta saha mevkisinde oynayan Amiri, on numara ve orta sahanın solunda da görev alabiliyor.

Nadiem Amiri Beşiktaş için gemileri yaktı! Transferi...

Geçtiğimiz sezon 32 maçta forma giyen Amiri, 2 gol atıp 4 de asist yaptı.

Nadiem Amiri Beşiktaş için gemileri yaktı! Transferi...

Afgan asıllı Alman futbolcunun Bayer Leverkusen ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Nadiem Amiri Beşiktaş için gemileri yaktı! Transferi...

Transfer için konuşan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi de "Amiri listemizde, görüşüyoruz. Şartlarımız uygun olduğu takdirde satın alma opsiyonu ile kiralayacağız" ifadelerini kullanmıştı.

Nadiem Amiri Beşiktaş için gemileri yaktı! Transferi...

Nadiem Amiri'nin güncel piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösteriliyor.

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