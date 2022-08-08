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BEŞİKTAŞ HABERİ: Mariano Diaz'ın transfer gerçeği ortaya çıktı

Beşiktaş'ta, yeni sezon transfer çalışmaları devam ediyor. Birçok bölgeye transfer yapacak olan siyah beyazlılarda gündeme flaş bir yıldız geldi. Kartal'ın, Real Madrid forması giyen forvet oyuncusu Mariano Diaz için teklifte bulunduğunu duyurdu. İspanyol basını, Beşiktaş'ın Diaz'a olan ilgisini belirtti. İşte transferin detayları... (BJK TRANSFER)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2022 Pazartesi 15:21 Güncelleme Tarihi: 08 Ağustos 2022 Pazartesi 15:24
BEŞİKTAŞ HABERİ: Mariano Diaz'ın transfer gerçeği ortaya çıktı

Beşiktaş, Süper Lig'in ilk haftasında Antalyaspor ile kozlarını paylaştı.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Mariano Diaz'ın transfer gerçeği ortaya çıktı

Siyah beyazlılar, zorlu rakibini 1-0 mağlup etti ve lige galibiyetle başladı.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Mariano Diaz'ın transfer gerçeği ortaya çıktı

Mücadelenin ardından teknik direktör Valerien Ismael, transfer sinyali vermişti.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Mariano Diaz'ın transfer gerçeği ortaya çıktı

Fransız çalıştırıcının birçok bölgeye transfer istediği ifade edildi.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Mariano Diaz'ın transfer gerçeği ortaya çıktı

Görüşmelerini sürdüren Beşiktaş'ın gündemine sürpriz bir yıldız geldi.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Mariano Diaz'ın transfer gerçeği ortaya çıktı

Siyah beyazlıların, Real Madrid'in golcü oyuncusu Mariano Diaz ile ilgilendiği belirtildi.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Mariano Diaz'ın transfer gerçeği ortaya çıktı

aspor.com.tr editörü Kubilay Açıkgün'ün İspanyol basınından derlediği habere göre, Lazio ve Beşiktaş'ın, Dominikli golcü için çok istekli oldukları vurgulandı.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Mariano Diaz'ın transfer gerçeği ortaya çıktı

Ancak 29 yaşındaki forvetin, gelen tüm teklifleri reddettiği kaydedildi.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Mariano Diaz'ın transfer gerçeği ortaya çıktı

Mariano Diaz'ın, Real Madrid'de kalmak istediği ve bu yüzden gelen tekliflere sıcak bakmadığı aktarıldı.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Mariano Diaz'ın transfer gerçeği ortaya çıktı

İspanyol devinin, Diaz'ı elden çıkarmak istediği ancak amacına ulaşamadığı ifade edildi.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Mariano Diaz'ın transfer gerçeği ortaya çıktı

Mariano Diaz'ın, Real Madrid ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Mariano Diaz'ın transfer gerçeği ortaya çıktı

Güncel piyasa değeri 6 milyon Euro olan santrfor, geçen sezon 11 maçta görev almıştı.

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