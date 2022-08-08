BEŞİKTAŞ HABERİ: Mariano Diaz'ın transfer gerçeği ortaya çıktı

Beşiktaş, Süper Lig'in ilk haftasında Antalyaspor ile kozlarını paylaştı.
Siyah beyazlılar, zorlu rakibini 1-0 mağlup etti ve lige galibiyetle başladı.
Mücadelenin ardından teknik direktör Valerien Ismael, transfer sinyali vermişti.
Beşiktaş, Süper Lig'in ilk haftasında Antalyaspor ile kozlarını paylaştı.
Siyah beyazlılar, zorlu rakibini 1-0 mağlup etti ve lige galibiyetle başladı.
Mücadelenin ardından teknik direktör Valerien Ismael, transfer sinyali vermişti.
Fransız çalıştırıcının birçok bölgeye transfer istediği ifade edildi.
Görüşmelerini sürdüren Beşiktaş'ın gündemine sürpriz bir yıldız geldi.
Siyah beyazlıların, Real Madrid'in golcü oyuncusu Mariano Diaz ile ilgilendiği belirtildi.
aspor.com.tr editörü Kubilay Açıkgün'ün İspanyol basınından derlediği habere göre, Lazio ve Beşiktaş'ın, Dominikli golcü için çok istekli oldukları vurgulandı.
Ancak 29 yaşındaki forvetin, gelen tüm teklifleri reddettiği kaydedildi.
Mariano Diaz'ın, Real Madrid'de kalmak istediği ve bu yüzden gelen tekliflere sıcak bakmadığı aktarıldı.
İspanyol devinin, Diaz'ı elden çıkarmak istediği ancak amacına ulaşamadığı ifade edildi.
Mariano Diaz'ın, Real Madrid ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.
Güncel piyasa değeri 6 milyon Euro olan santrfor, geçen sezon 11 maçta görev almıştı.
Diaz, 11 karşılaşmada 1 gol attı.
Ayrıca 1 de asist yaptı.
Yıldız golcü kariyerinde, Lyon forması da giymişti.