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Kartal İstanbul'da affetmiyor!

Beşiktaş, Kayserispor ile İstanbul'da yaptığı 26 lig maçından 21'ini kazandı, 3 karşılaşma berabere bitti. Beşiktaş, Kayseri'nin 2011'de kazandığı son maçın ardından rakibiyle İstanbul'da oynadığı 9 maçta 8 galibiyet ve bir beraberlik aldı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ağustos 2022 Cumartesi 06:50
Kartal İstanbul'da affetmiyor!
Beşiktaş, Kayserispor ile İstanbul'da yaptığı 26 lig maçından 21'ini kazandı, 3 karşılaşma berabere bitti. Beşiktaş, Kayseri'nin 2011'de kazandığı son maçın ardından rakibiyle İstanbul'da oynadığı 9 maçta 8 galibiyet ve bir beraberlik aldı. Rakibine bu 9 karşılaşmada 26 gol atan siyah-beyazlı ekip, kalesinde ise 8 gol gördü.
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