Kartal İstanbul'da affetmiyor!

Beşiktaş, Kayserispor ile İstanbul'da yaptığı 26 lig maçından 21'ini kazandı, 3 karşılaşma berabere bitti. Beşiktaş, Kayseri'nin 2011'de kazandığı son maçın ardından rakibiyle İstanbul'da oynadığı 9 maçta 8 galibiyet ve bir beraberlik aldı.
Beşiktaş, Kayserispor ile İstanbul'da yaptığı 26 lig maçından 21'ini kazandı, 3 karşılaşma berabere bitti. Beşiktaş, Kayseri'nin 2011'de kazandığı son maçın ardından rakibiyle İstanbul'da oynadığı 9 maçta 8 galibiyet ve bir beraberlik aldı. Rakibine bu 9 karşılaşmada 26 gol atan siyah-beyazlı ekip, kalesinde ise 8 gol gördü.