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SÜPER LİG HABERLERİ | Beşiktaş sezonu Yukatel Kayserispor maçıyla açacak!

Son dakika haberleri... Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonu heyecanı başlıyor. Valerien Ismael yönetimindeki Beşiktaş ise sezonu 6 Ağustos Cumartesi günü Yukatel Kayserispor ile oynayacağı müsabakayla açıyor. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ağustos 2022 Cuma 11:55
SÜPER LİG HABERLERİ | Beşiktaş sezonu Yukatel Kayserispor maçıyla açacak!

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun ilk maçında 6 Ağustos Cumartesi günü Yukatel Kayserispor'u konuk edecek.

Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşma, saat 21.45'te başlayacak. Mücadeleyi hakem Ümit Öztürk yönetecek. Öztürk'ün yardımcılıklarını Osman Gökhan Bilir ve Murat Tuğberk Curbay yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Kadir Sağlam olacak.

Geçen sezonu beklentilerin gerisinde tamamlayan ve 2022-2023'e şampiyonluk parolasıyla başlayan siyah-beyazlı ekipte, yeni transferler ilk kez resmi bir maçta Beşiktaş formasını giyme fırsatı bulacak.

Siyah-beyazlı ekibin bu sezon kadrosuna kattığı Romain Saiss, Wout Weghorst, Jackson Muleka, Gedson Fernandes, Arthur Masuaku ve Emrecan Uzunhan, teknik direktör Valerien Ismael'in görev vermesi halinde Beşiktaş formasıyla ilk defa lig maçında görev yapacak.

ÜÇ FUTBOLCU FORMA GİYEMEYECEK

Siyah-beyazlı ekip yeni sezona 3 oyuncusundan yoksun başlayacak.

Tedavileri devam eden Josef de Souza ile Atiba Hutchinson'ın yanı sıra uyluk ön adalesinde gerilme ve kısmi yırtık tespit edilen Welinton Souza, Kayserispor karşısında görev alamayacak.

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