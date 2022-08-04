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Önder Karaveli geri döndü

Beşiktaş, Futbol Gelişim Direktörlüğü departmanının kurulduğunu ve bu yeni kurulan departmanın başına Önder Karaveli'nin getirildiğini açıkladı. Açıklamada, "Özkaynak ile A takım arasında köprü vazifesini görecek olan Futbol Gelişim Direktörlüğü'nün temel amacı; Beşiktaş Futbol Akademimizden mezun olan veya olacak tüm oyuncularımızın A takım seviyesine yükselirken yaşadığı zorlukları minimum seviyeye indirmektir" denildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ağustos 2022 Perşembe 06:50
Önder Karaveli geri döndü
Beşiktaş, Futbol Gelişim Direktörlüğü departmanının kurulduğunu ve bu yeni kurulan departmanın başına Önder Karaveli'nin getirildiğini açıkladı. Açıklamada, "Özkaynak ile A takım arasında köprü vazifesini görecek olan Futbol Gelişim Direktörlüğü'nün temel amacı; Beşiktaş Futbol Akademimizden mezun olan veya olacak tüm oyuncularımızın A takım seviyesine yükselirken yaşadığı zorlukları minimum seviyeye indirmektir" denildi.
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