Beşiktaş'ta Vida yerine Loncar!

Beşiktaş, Süper Lig'de şampiyonluk için kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.
Beşiktaş, Süper Lig'de şampiyonluk için kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.
Kartal, takımdan ayrılan Vida'nın yerini doldurmak istiyordu.
Bunun için arayışlarını sürdüren Beşiktaş, rotasını yeniden Hırvatistan'a çevirmişti.
Kartal, Vida'nın boşluğunu bir başka Hırvat stoper ile dolduracak.
Beşiktaş'ın, Osijek forması giyen 25 yaşındaki Hırvat stoper Danijel Loncar ile ilgilendiği iddia edildi.
Hırvat basınından Germanijak'ın iddiasına göre Osijek Kulübü, daha önce Kasımpaşa'nın Loncar için yaptığı 1.5 milyon euro'luk satın alma opsiyon maddesi bulunan kiralama teklifi kabul etmemişti.
Kariyerine Osijek'in altyapısında başlayan 1.87'lik tecrübeli stoper, farklı takımlarda kiralık oynamasına rağmen Hırvatistan dışına çıkmadı.
Kulübü ile son olarak Şubat 2022'de tekrar sözleşme uzatan Loncar'ın kontratı 2026'da bitiyor.
Futbolcunun piyasa değeri 1.5 milyon euro.
LONCAR KİMDİR?
Doğum tarihi: 26 Haziran 1997
Boy: 1.87
Uyruk: Hırvatistan
Güncel piyasa değeri: 1.5 milyon Euro
Sözleşme bitiş tarihi: 2026
Kulübü: Osijek
Oynadığı takımlar: Cepin, Brdo
Kariyer istatistikleri: 124 maç 4 gol 4 asist
Sarı kart: 30 Kırmızı kart: 2