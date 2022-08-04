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Beşiktaş'ta Vida yerine Loncar!

Uzun yıllar giydiği Beşiktaş formasına veda eden Domagoj Vida'nın yeri, yine bir Hırvat stoper ile dolacak. Beşiktaş'ta yönetim, yıldız stoperin yerine Osijek forması giyen 25 yaşındaki Hırvat stoper Danijel Loncar'ı transfer etmek için girişimlere başladı. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ağustos 2022 Perşembe 06:50
Beşiktaş'ta Vida yerine Loncar!

Beşiktaş, Süper Lig'de şampiyonluk için kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Beşiktaş'ta Vida yerine Loncar!

Kartal, takımdan ayrılan Vida'nın yerini doldurmak istiyordu.

Beşiktaş'ta Vida yerine Loncar!

Bunun için arayışlarını sürdüren Beşiktaş, rotasını yeniden Hırvatistan'a çevirmişti.

Beşiktaş'ta Vida yerine Loncar!

Kartal, Vida'nın boşluğunu bir başka Hırvat stoper ile dolduracak.

Beşiktaş'ta Vida yerine Loncar!

Beşiktaş'ın, Osijek forması giyen 25 yaşındaki Hırvat stoper Danijel Loncar ile ilgilendiği iddia edildi.

Beşiktaş'ta Vida yerine Loncar!

Hırvat basınından Germanijak'ın iddiasına göre Osijek Kulübü, daha önce Kasımpaşa'nın Loncar için yaptığı 1.5 milyon euro'luk satın alma opsiyon maddesi bulunan kiralama teklifi kabul etmemişti.

Beşiktaş'ta Vida yerine Loncar!

Kariyerine Osijek'in altyapısında başlayan 1.87'lik tecrübeli stoper, farklı takımlarda kiralık oynamasına rağmen Hırvatistan dışına çıkmadı.

Beşiktaş'ta Vida yerine Loncar!

Kulübü ile son olarak Şubat 2022'de tekrar sözleşme uzatan Loncar'ın kontratı 2026'da bitiyor.

Beşiktaş'ta Vida yerine Loncar!

Futbolcunun piyasa değeri 1.5 milyon euro.

Beşiktaş'ta Vida yerine Loncar!

LONCAR KİMDİR?

Doğum tarihi: 26 Haziran 1997

Boy: 1.87

Beşiktaş'ta Vida yerine Loncar!

Uyruk: Hırvatistan

Güncel piyasa değeri: 1.5 milyon Euro

Beşiktaş'ta Vida yerine Loncar!

Sözleşme bitiş tarihi: 2026

Kulübü: Osijek

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