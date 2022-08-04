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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Ahmet Nur Çebi'den Serdar Saatçı açıklaması!

Son dakika Beşiktaş haberleri... Beşiktaş'ta başkan Ahmet Nur Çebi, takımda kadro dışı bırakılan Serdar Saatçı ile ilgili flaş bir açıklama yaptı. Başkan Çebi, "Serdar Saatçı'ya sözleşme teklif ettik ve kararını bekliyoruz" dedi. İşte Çebi'nin tüm açıklamaları... (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ağustos 2022 Perşembe 14:24
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Ahmet Nur Çebi'den Serdar Saatçı açıklaması!

Beşiktaş'ta başkan Ahmet Nur Çebi, kulübün transfer gündemine dair önemli açıklamalarda bulundu. NTV'ye konuşan Çebi, kadro dışı kalan ve geleceği merak konusu olan Serdar Saatçı'yla ilgili, "Serdar Saatçı'ya sözleşme teklif ettik ve kararını bekliyoruz. Altyapıda herkesin bir Avrupa hayali var. Hep bir amaçları ve hevesleri olması lazım. Onlar bir yere gitmeli ki aşağıdan gelenler hevesle futbol oynamalı." dedi.

İşte Başkan Çebi'nin açıklamalarından öne çıkanlar:

Kerem Atakan Kesgin için görüştüm. Ben herkesle görüşüyorum. 4.5 milyon euro fiyata sattık diye eleştirildik ama bir başka genç oyuncu bize 3'te 1 fiyata teklif ediliyor. Bir de bu açıdan bakmak gerektiğini düşünüyorum. Hocamız 1-2 tane takviye istiyor. Orta saha, kanat ve stoper transferi için çalışıyoruz.

Hakemlerle ilgili bundan sonra tepkimiz sert olacak. Biz söyleyeceklerimizi söyledik. Toparlanın dedik. Bu saatten sonra bizim söyleyeceklerimiz ikaz niteliği taşımaz. Tepkimiz ağır olur. Biz artık tepki göstereceğiz. Umarım her şey yolunda gider.

8+3 kuralının Türk futboluna bir katkı verdiğini düşünmüyorum. Oyunculara rehavet getiriyor. Yerli oyuncular arkalarına yaslanıyor. 600 dakika oynayan oyuncuyu yurt dışından aynı paraya getirsem beni tefe koyarlar.

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