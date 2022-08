İlhan Mansız itirafı etti! "Ghezzal, Cenk Tosun ve Weghorst..."

- Futbolcu, oyuncu, golfçü, yarışmacı, artistik buz pateni sporcusu, antrenör... İlhan Mansız şu günlerde ne yapıyor, sıradaki hedefi ne?

Çok karışık bir biyografi mi diyelim? Sporu çok seviyorum, mücadeleci bir ruhum var. İşte buna Survivor da dahil. Çünkü orada da her hafta veya her gün diğer takımla yarışıyorsun, mücadele ediyorsun. Antrenörlük hiç düşünmüyordum. Fakat Beşiktaş'tan teklif gelince tabii ki düşünmeden seve seve kabul ettim. Aslında kariyer planlamamda çok farklı bir yere gitmeyi düşünüyordum. İşte 35-38'e kadar sakatlıklardan uzak kalsaydım, futbol oynayıp daha sonra futbol şube sorumlusu veya sportif direktör olarak kendimi bu alanda da geliştirdim. St Gallen Üniversitesi'nde spor yönetimi eğitimi aldım. Şu an için futbolla ilgili bir projem var, yeni bir nesile yön verebilecek, onlara mentör olabilecek bir proje aklımda var. Şartla oluşursa böyle bir projeyi hayata geçirmeyi düşünüyorum.