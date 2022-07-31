‘Avrupa hayalim var’

Stoper için adı geçen Guzman, Beşiktaş'a açık kapı bıraktı. Sports Radio'ya verdiği röportajda, "Temsilcimle bu konuda çok az konuştum. Şu anda Tijuana'da ne yaptığıma çok odaklandım. Şu anda Beşiktaş'a yakın değilim. Ancak Avrupa'da oynamak hayalim" dedi.
Stoper için adı geçen Guzman, Beşiktaş'a açık kapı bıraktı. Sports Radio'ya verdiği röportajda, "Temsilcimle bu konuda çok az konuştum. Şu anda Tijuana'da ne yaptığıma çok odaklandım. Şu anda Beşiktaş'a yakın değilim. Ancak Avrupa'da oynamak hayalim" dedi.