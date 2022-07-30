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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Kartal'da gündem yeniden Tolga Ciğerci

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'in yeni sezonunda Valerien Ismael ile şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Siyah-beyazlılar gündem yeniden Tolga Ciğerci. Kara Kartal tecrübeli futbolcu ile yeniden masaya oturdu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Temmuz 2022 Cumartesi 12:05
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Kartal'da gündem yeniden Tolga Ciğerci

Geçirdiği sakatlık sonrası sahalardan yaklaşık 2-2.5 ay uzak kalacak Josef de Souza'nın yerine oyuncu bakan Beşiktaş, yeniden Tolga Ciğerci ile masaya oturdu.

Akşam'ın haberine göre; Başakşehir'le mukavelesi bittikten sonra boşa çıkan 30 yaşındaki oyuncuya 1 senelik kontrat önerildiği belirtildi.

TOLGA CİĞERCİ 2 YILLIK SÖZLEŞME İSTİYOR

Brezilyalı başarılı futbolcu Josef'in sakatlık sonrasında 11'deki yerini alacağı düşünüldüğü için bu bölgeye yerli ve maliyeti düşük bir isim bakılıyordu. Tolga Ciğerci'nin ise en az 2 yıllık sözleşme istediği öğrenildi. Pazarlıklar sürüyor. Oyuncu boşta olduğu için herhangi bir bonservis bedeli ödenmeyecek. Sadece yıllık ücret karşılığında kadroya katılacak. Buradaki en büyük sorun, mukavelenin süresi.

OPSİYON MAÇ SAYISI

Yönetim, Tolga Ciğerci ile uzun süreli bir sözleşme yapmak istemiyor. Ancak alınan bilgilere göre sözleşmeye opsiyon koyulacak. Milli futbolcu Tolga Ciğerci, önümüzdeki sezon belli sayıda maça çıkması halinde sözleşmesi otomatik olarak 1 sene daha uzayacak. Tolga Ciğerci de opsiyondaki maç sayısını kabul ederse ardından taraflar resmi sözleşmeyi imzalayacak

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