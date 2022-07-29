BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Kara Kartal aradığı sol beki buldu! Enzo Diaz...

Beşiktaş'ta kadro yapılanması kapsamında transfer harekatı tüm hızıyla devam ediyor.

Rıdvan Yılmaz'ın takımdan ayrılmasının ardından sol bek arayışlarına başlayan siyah beyazlılar, aradığı oyuncuyu Arjantin'de buldu.

NTV Spor'un haberine göre Beşiktaş, Arjantinli sol bek Enzo Diaz'ı kadrosuna katmak istiyor.

26 yaşındaki oyuncunun kulübü ile sözleşmesi yıl sonunda tamamlanıyor. Arjantinli sol beki bonservisi ile kadroya katmak isteyen siyah beyazlılar, Diaz ile 3 yıllık sözleşme yapmak istiyor. Beşiktaş, Diaz için Talleres'e 2 milyon Euro bonservis bedeli teklif etti.

Daha önce Agropecuario Argentino oynayan Enzo Diaz, 2018'ten bu yana Talleres forması giyiyor.

Bu yıl takımı ile 31 maça çıkan Diaz 1 gol attı, 2 asist yaptı.