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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Kara Kartal aradığı sol beki buldu! Enzo Diaz...

Son dakika transfer haberleri... Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Rıdvan Yılmaz'ın takımdan ayrılışının ardından sol bek arayışlarını sürdüren siyah-beyazlılarda flaş bir gelişme yaşandı. Kara Kartal o bölge için aradığı oyuncuyu Güney Amerika'da buldu. İşte transfer gelişmesinin detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Temmuz 2022 Cuma 09:31
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Kara Kartal aradığı sol beki buldu! Enzo Diaz...

Beşiktaş'ta kadro yapılanması kapsamında transfer harekatı tüm hızıyla devam ediyor.

Rıdvan Yılmaz'ın takımdan ayrılmasının ardından sol bek arayışlarına başlayan siyah beyazlılar, aradığı oyuncuyu Arjantin'de buldu.

NTV Spor'un haberine göre Beşiktaş, Arjantinli sol bek Enzo Diaz'ı kadrosuna katmak istiyor.

26 yaşındaki oyuncunun kulübü ile sözleşmesi yıl sonunda tamamlanıyor. Arjantinli sol beki bonservisi ile kadroya katmak isteyen siyah beyazlılar, Diaz ile 3 yıllık sözleşme yapmak istiyor. Beşiktaş, Diaz için Talleres'e 2 milyon Euro bonservis bedeli teklif etti.

Daha önce Agropecuario Argentino oynayan Enzo Diaz, 2018'ten bu yana Talleres forması giyiyor.

Bu yıl takımı ile 31 maça çıkan Diaz 1 gol attı, 2 asist yaptı.

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