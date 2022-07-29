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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sinan Vardar'dan Keny sözleri! "Umarım bu transfer gerçekleşir"

Son dakika Beşiktaş haberleri... Sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş transfer çalışmalarına da devam ediyor. Siyah-beyazlıların gündeminde Bandırmaspor forması giyen Philippe Keny var. Fotomaç Gazetesi yazarı Sinan Vardar, Beşiktaş'ı değerlendirirken Senegalli futbolcuya ayrı bir parantez açtı. İşte o yazı... (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Temmuz 2022 Cuma 08:38
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sinan Vardar'dan Keny sözleri! "Umarım bu transfer gerçekleşir"

SİNAN VARDAR - SİSTEM VE SİTEM!

Beşiktaş bu sezon önemli transferler yaptı. Beşiktaşlılar özellikle Saiss, Muleka ve Weghorst transferleri sonrası çok umutlandılar. Tabii her şey transferle bitmiyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sinan Vardar'dan Keny sözleri! "Umarım bu transfer gerçekleşir"

Beşiktaş bu sezon büyük bir sirkülasyon yaşıyor. 14 futbolcu giderken 6 transferle kadroya takviye yapıldı. Bu noktada tartışılması gereken böylesine bir sirkülasyonun neden her sezon yaşandığı! Beşiktaş gibi büyük kulüpte kadro yapılanması çok daha planlı ve programlı yapılmalı...

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sinan Vardar'dan Keny sözleri! "Umarım bu transfer gerçekleşir"

Hazırlık maçlarında alınan kötü sonuçlar Beşiktaşlı taraftarları endişeye sevk etti. Haksız da değiller! Eleştirilerinin hedefinde teknik direktör Valerien Ismael'in olması çok doğal...

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sinan Vardar'dan Keny sözleri! "Umarım bu transfer gerçekleşir"

Fransız teknik adam 3-4-3 formasyonunda ısrar ediyor. Hocanın futbol aklına tabii ki güveniyoruz ama her maça ısrarla 3-4-3 sistemiyle sahaya çıkma isteği takıma zarar veriyor ve verecek gibi... Bunun cezası ve sakatlığı var...

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sinan Vardar'dan Keny sözleri! "Umarım bu transfer gerçekleşir"

Şimdi hazırlık maçları oynanıyor ama sezon devam ederken körü körüne taktik saplantısı takıma büyük yaralar açabilir. Büyük teknik adamlar elindeki malzeme, elindeki oyuncu kalitesine göre oyun düzenini belirler.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sinan Vardar'dan Keny sözleri! "Umarım bu transfer gerçekleşir"

Beşiktaş'ın sol bek, savunma ve 10 numara transferlerine ihtiyacı hiçbir zaman gerçeği değiştirmez ama Ismael'in de inatlarından kurtulması gerekir.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sinan Vardar'dan Keny sözleri! "Umarım bu transfer gerçekleşir"

Bandırmasporlu Keny çok beğendiğim bir oyuncu. Umarım bu transfer sorunsuz bir şekilde gerçekleşir.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sinan Vardar'dan Keny sözleri! "Umarım bu transfer gerçekleşir"

Başkan Ahmet Nur Çebi ve Menajer Ceyhun Kazancı'nın Ismael'le bu konuda önemli görüş alışverişleri Beşiktaş'ın başarısında büyük rol oynayacaktır.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sinan Vardar'dan Keny sözleri! "Umarım bu transfer gerçekleşir"

Geçen sezonda yaşanan tarihi başarısızlığının yaşanmaması için lütfen gerekli tedbirler alınsın.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sinan Vardar'dan Keny sözleri! "Umarım bu transfer gerçekleşir"

ÖZ KAYNAK

Dilimde tüy bitti; yıllardır öz kaynak diyorum. Son iki sezonda Ersin, Rıdvan, Emirhan gibi gençlerin formayı giyişi hepimizi gururlandırdı. Başkan yaklaşık 1.5 yıldır 'Beşiktaş'ın hiçbir oyuncusuna talip yok' serzenişinde bulunuyordu. Yine öz kaynak imdada yetişti.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sinan Vardar'dan Keny sözleri! "Umarım bu transfer gerçekleşir"

Rıdvan Yılmaz'ın Beşiktaş'a 6.5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olması hepimizi gururlandırdı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sinan Vardar'dan Keny sözleri! "Umarım bu transfer gerçekleşir"

Son yıllarda modası geçmiş yabancı oyunculara ödenen milyonlarca dolarlar kulüplerimizi borç batağına sürükledi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sinan Vardar'dan Keny sözleri! "Umarım bu transfer gerçekleşir"

Beşiktaş'ta yıllık 3.5 milyon euro kazanan Vida, Yunanistan'ın sıradan takımı AEK'ye siyah-beyazlı takımdan kazandığı ücretin 3'te birine transfer olabildi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sinan Vardar'dan Keny sözleri! "Umarım bu transfer gerçekleşir"

Yıllık 3 milyon euro üzerinde para kazanan Adem Ljajic, Bodrumspor'a kapağı atmaya çalışırken, Jeremain Lens; İtalya 3. Ligi'nde takım bulabilmesi tokat gibi yüzümüze çarpıyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sinan Vardar'dan Keny sözleri! "Umarım bu transfer gerçekleşir"

Ve tüm bu hayal kırıklığı transferlerin yanında Rıdvan Yılmaz gerçeği var. Beşiktaş, Rıdvan'a yatırım yaptı ve Rıdvan da çalıştı ve başardı. Sevgili Rıdvan yolun açık olsun. Beşiktaş'ın sana kazandırdığı güzel bir gelecekte başarılar diliyorum.

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