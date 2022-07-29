BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sinan Vardar'dan Keny sözleri! "Umarım bu transfer gerçekleşir"

Beşiktaş bu sezon büyük bir sirkülasyon yaşıyor. 14 futbolcu giderken 6 transferle kadroya takviye yapıldı. Bu noktada tartışılması gereken böylesine bir sirkülasyonun neden her sezon yaşandığı! Beşiktaş gibi büyük kulüpte kadro yapılanması çok daha planlı ve programlı yapılmalı...