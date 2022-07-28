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Başkan Çebi Rıdvan'ı ağırladı

Başkan Çebi, Glasgow Rangers'a transfer olan Rıdvan Yılmaz ile bir araya geldi. Çebi, genç oyuncuya yeni kulübünde başarılar diledi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Temmuz 2022 Perşembe 06:50
Başkan Çebi Rıdvan'ı ağırladı

Başkan Çebi, Glasgow Rangers'a transfer olan Rıdvan Yılmaz ile bir araya geldi. Çebi, genç oyuncuya yeni kulübünde başarılar diledi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Başkanımız Ahmet Nur Çebi, Vodafone Park'ta Rıdvan Yılmaz'ı ağırladı. Çebi, Futbol Akademimizde yetişen, camiamızın gurur duyduğu isimlerden biri haline gelen Rıdvan Yılmaz'a, yeni kulübünde başarılar diledi" ifadelerine yer verildi.

AYRILIĞI SİSTEMİ ETKİLEDİ
Kariyerine yurt dışında devam etmek isteyen Rıdvan, ayrılık kararını tamamen kariyer odaklı aldı. Ancak Rıdvan'ın özellikle bu sezon için ısrarlı bir şekilde ayrılmak istemesinde Valerıen Ismael'in sistemi de etkili oldu. Rıdvan'ın 3-5-2 sistemine yatkın olmadığını ve bu sistemin kariyerine ivme kazandırmayacağını düşündüğü öğrenildi. Rıdvan'ın ayrılık kararındaki önemli bir etken de Beşiktaş'ın saha içinde yaşadığı değişimler...

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