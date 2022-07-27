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SÜPER LİG HABERLERİ | Beşiktaş'ta İspanya kampı tamamlandı!

Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları sürdürülüyor. Çalışmaların üçüncü etabını gerçekleştiren siyah-beyazlılar, İspanya kampının sonuna geldi. Kara Kartal, TSİ 14.40'ta özel uçakla İstanbul'a hareket edecek ve Sabiha Gökçen Havalimanı'na inecek. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Temmuz 2022 Çarşamba 13:59
SÜPER LİG HABERLERİ | Beşiktaş'ta İspanya kampı tamamlandı!

Beşiktaş Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarının üçüncü etabı olan İspanya kampını bitirdi.

Siyah-beyazlı ekip, TSİ 14.40'ta Alicante Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla İstanbul'a hareket edecek ve Sabiha Gökçen Havalimanı'na inecek.

20 Temmuz'da başlayan İspanya kampında iki hazırlık maçı oynayan Beşiktaş, Wolverhampton Wanderers'a 3-0, Deportivo Alaves'e de 2-1 mağlup oldu.

İspanya kampında Francisco Montero ve Umut Meraş, çeşitli sakatlıklar yaşayarak son antrenmanlara katılamadı. Sakatlık geçiren oyunculardan Kenan Karaman ise tedavisi için İstanbul'a gönderildi.

Öte yandan, kampa siyah-beyazlı takımla başlayan Rıdvan Yılmaz ise İskoçya ekibi Glasgow Rangers'a transferi sonrası kamptan ayrıldı.

Beşiktaş, yeni sezon öncesi son hazırlık maçını 30 Temmuz Cumartesi günü saat 19.00'da Vodafone Park'ta İtalyan ekibi Sampdoria ile oynayacak.

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