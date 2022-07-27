Haberler Beşiktaş Rangers’ta 22 yıl sonra 2. Türk

Rangers’ta 22 yıl sonra 2. Türk

Rıdvan İskoçya ekibi Rangers'ın kadrosuna kattığı ikinci Türk futbolcu oldu. Rıdvan Yılmaz, Rangers'ta forma giyen ilk Türk oyuncu Tugay Kerimoğlu'nun transferinden 22 yıl sonra İskoçya temsilcisine imza attı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Temmuz 2022 Çarşamba 06:50
Rangers’ta 22 yıl sonra 2. Türk
Rıdvan İskoçya ekibi Rangers'ın kadrosuna kattığı ikinci Türk futbolcu oldu. Rıdvan Yılmaz, Rangers'ta forma giyen ilk Türk oyuncu Tugay Kerimoğlu'nun transferinden 22 yıl sonra İskoçya temsilcisine imza attı. Beşiktaş'ta 62 maçta 4 gol, 7 asistlik performans ortaya koyan Rıdvan, 6.2 milyor euro'ya Rangers'ın yolunu tuttu.
DİĞER
Acımasız rollerin kadınıydı! Aliye Rona bakın hangi ünlü oyuncunun halasıymış!
Kurt Efe için yaklaşık 25 bin TL'ye bakıcı tutan Başak Dizer ve Kıvanç Tatlıtuğ çifti bu sefer bebek hemşiresi işe aldı
Fırtına'dan stoper operasyonu! İşte son gelişmeler
Saldır Fener! İşte Jesus'un D. Kiev maçı 11'i
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Beşiktaş'ta Alioski artık liste başı!
Kartal'a Keny müjdesi! Resmi açıklama geldi
Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL?
Sigaraya zam geldi mi?
YERLEŞTİRME PUANI NEDİR, EK PUANLI YERLEŞTİRME NE DEMEK?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Mukiele PSG'de! İşte sözleşme detayları Mukiele PSG'de! İşte sözleşme detayları 01:43
Mukiele PSG'de! İşte sözleşme detayları Mukiele PSG'de! İşte sözleşme detayları 01:43
Devler Ligi'nde tur atlayan 6 takım belli oldu Devler Ligi'nde tur atlayan 6 takım belli oldu 00:59
Devler Ligi'nde tur atlayan 6 takım belli oldu Devler Ligi'nde tur atlayan 6 takım belli oldu 00:58
Tatsız prova Tatsız prova 00:55
Kupa heyecanı Turkuvaz Medya'da Kupa heyecanı Turkuvaz Medya'da 00:53
Daha Eski
Fener hız kesmiyor! 3 mevkiye 7 aday Fener hız kesmiyor! 3 mevkiye 7 aday 00:27
Kadınlarda ilk finalist İngiltere Kadınlarda ilk finalist İngiltere 00:11
Luis Suarez'in yeni takımı belli oldu! Luis Suarez'in yeni takımı belli oldu! 00:11
Kadınlarda ilk finalist İngiltere Kadınlarda ilk finalist İngiltere 00:10
Luis Suarez'in yeni takımı belli oldu! Luis Suarez'in yeni takımı belli oldu! 00:08
G.Saray için flaş Ali Akman açıklaması! G.Saray için flaş Ali Akman açıklaması! 23:46