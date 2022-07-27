Rangers’ta 22 yıl sonra 2. Türk

Rıdvan İskoçya ekibi Rangers'ın kadrosuna kattığı ikinci Türk futbolcu oldu. Rıdvan Yılmaz, Rangers'ta forma giyen ilk Türk oyuncu Tugay Kerimoğlu'nun transferinden 22 yıl sonra İskoçya temsilcisine imza attı.
Rıdvan İskoçya ekibi Rangers'ın kadrosuna kattığı ikinci Türk futbolcu oldu. Rıdvan Yılmaz, Rangers'ta forma giyen ilk Türk oyuncu Tugay Kerimoğlu'nun transferinden 22 yıl sonra İskoçya temsilcisine imza attı. Beşiktaş'ta 62 maçta 4 gol, 7 asistlik performans ortaya koyan Rıdvan, 6.2 milyor euro'ya Rangers'ın yolunu tuttu.