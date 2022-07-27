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Jeahze için yeni teklif

Sol bek adaylarından olan Mohanad Jeahze için de yeni gelişmeler yaşanıyor. Beşiktaş, Mohanad Jeahze için Hammarby'ye 1.3 milyon euro teklif yaptı ancak Hammarby bu teklifi az buldu. Mohanad Jeahze, Beşiktaş'a transfer olmak istediğini kulubüne iletti.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Temmuz 2022 Çarşamba 06:50
Jeahze için yeni teklif
Sol bek adaylarından olan Mohanad Jeahze için de yeni gelişmeler yaşanıyor. Beşiktaş, Mohanad Jeahze için Hammarby'ye 1.3 milyon euro teklif yaptı ancak Hammarby bu teklifi az buldu. Mohanad Jeahze, Beşiktaş'a transfer olmak istediğini kulubüne iletti. Beşiktaş'ın 1.3 milyon euro'nun üzerinde olacak olan yenilenmiş teklifi yapması bekleniyor.
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