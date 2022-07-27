BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'a bir sol bek adayı daha! Doron Leidner listede

Sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, transferde gaza bastı.
Sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, transferde gaza bastı.
Rıdvan Yılmaz'ı İskoç temsilcisi Rangers'a gönderen siyah-beyazlılar, genç oyuncunun yerini doldurmak için yoğun çaba harcıyor.
Kara Kartal'da liste başı Ezgjan Alioski olurken alternatif isimler de yedekte bekletiliyor.
Yeni Asır'ın haberine göre bu oyunculardan biri de 20 yaşındaki Doron Leidner. İşte detaylar...
Rıdvan Yılmaz'ın ayrılığı sonrası sol bek arayışlarını hızlandıran Beşiktaş, Hapoel Tel Aviv forması giyen Doron Leidner'i radarına aldı.
Siyah-beyazlılar, 20 yaşındaki İsrailli genç oyuncuyla temasa geçti.
Kartal, kulübüyle 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Leidner için Hapoel ile görüşmelere başladı.
Hapoel Tel Aviv altyapısında yetişen Leidner, A takım seviyesinde çıktığı 57 maçta 1 gol 5 asistle oynadı.
Futbolcu iki kez de İsrail Milli Takımı forması giydi.
20 yaşındaki sol bekin piyasa değeri ise 1.2 milyon euro...
DORON LEIDNER KİMDİR?
26 Nisan 2002 yılında İsrail'de dünyaya geldi. Kariyerine Hapoel Tel Aviv altyapısında başladı.
2020'de Hapoel'de A takıma yükseldi.
20 yaşındaki Leidner'in Romanya pasaportu da bulunuyor.
Genç futbolcu sol bek mevkisinde forma giyiyor.
Doron Leidner'in Hapoel Tel Aviv ile olan sözleşmesi 2025'te sona eriyor.