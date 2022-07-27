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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'a bir sol bek adayı daha! Doron Leidner listede

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Rıdvan Yılmazİskoç ekibi Rangers'a gönderen Beşiktaş sol bek arayışında gaza bastı. Alioski'yi listesinde ilk sıraya yazan siyah-beyazlılar bir alternatif daha buldu. İşte detaylar... (BJK transfer haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Temmuz 2022 Çarşamba 11:49
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'a bir sol bek adayı daha! Doron Leidner listede

Sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, transferde gaza bastı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'a bir sol bek adayı daha! Doron Leidner listede

Rıdvan Yılmazİskoç temsilcisi Rangers'a gönderen siyah-beyazlılar, genç oyuncunun yerini doldurmak için yoğun çaba harcıyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'a bir sol bek adayı daha! Doron Leidner listede

Kara Kartal'da liste başı Ezgjan Alioski olurken alternatif isimler de yedekte bekletiliyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'a bir sol bek adayı daha! Doron Leidner listede

Yeni Asır'ın haberine göre bu oyunculardan biri de 20 yaşındaki Doron Leidner. İşte detaylar...

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'a bir sol bek adayı daha! Doron Leidner listede

Rıdvan Yılmaz'ın ayrılığı sonrası sol bek arayışlarını hızlandıran Beşiktaş, Hapoel Tel Aviv forması giyen Doron Leidner'i radarına aldı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'a bir sol bek adayı daha! Doron Leidner listede

Siyah-beyazlılar, 20 yaşındaki İsrailli genç oyuncuyla temasa geçti.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'a bir sol bek adayı daha! Doron Leidner listede

Kartal, kulübüyle 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Leidner için Hapoel ile görüşmelere başladı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'a bir sol bek adayı daha! Doron Leidner listede

Hapoel Tel Aviv altyapısında yetişen Leidner, A takım seviyesinde çıktığı 57 maçta 1 gol 5 asistle oynadı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'a bir sol bek adayı daha! Doron Leidner listede

Futbolcu iki kez de İsrail Milli Takımı forması giydi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'a bir sol bek adayı daha! Doron Leidner listede

20 yaşındaki sol bekin piyasa değeri ise 1.2 milyon euro...

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'a bir sol bek adayı daha! Doron Leidner listede

DORON LEIDNER KİMDİR?

26 Nisan 2002 yılında İsrail'de dünyaya geldi. Kariyerine Hapoel Tel Aviv altyapısında başladı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'a bir sol bek adayı daha! Doron Leidner listede

2020'de Hapoel'de A takıma yükseldi.

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