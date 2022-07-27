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BEŞİKTAŞ HABERLER | Başkan Ahmet Nur Çebi Rangers’a transfer olan Rıdvan Yılmaz'a başarılar diledi!

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Rangers'a transfer olan Rıdvan Yılmaz ile bir araya geldi. Çebi, genç futbolcuya başarı dileklerini iletirken, siyah-beyazlı kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Camiamızın gurur duyduğu isimlerden biri haline gelen Rıdvan Yılmaz’a, yeni kulübünde Beşiktaşımızı ve Türk futbolunu en iyi şekilde temsil edeceğini inandığını belirterek başarılar diledi." ifadeleri kullanıldı. İşte o sözler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Temmuz 2022 Çarşamba 16:07
BEŞİKTAŞ HABERLER | Başkan Ahmet Nur Çebi Rangers’a transfer olan Rıdvan Yılmaz'a başarılar diledi!

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Vodafone Park'taki makamında Rangers FC kulübüne transfer olan Rıdvan Yılmaz'ı ağırladı.

Siyah-beyazlı kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Futbol Akademimizde yetişen, 2018-19 sezonundan bu yana giydiği Futbol A Takımımızın formasıyla kazandığımız Süper Lig, Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonluklarında pay sahibi olarak Camiamızın gurur duyduğu isimlerden biri haline gelen Rıdvan Yılmaz'a, yeni kulübünde Beşiktaşımızı ve Türk futbolunu en iyi şekilde temsil edeceğini inandığını belirterek başarılar diledi."

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