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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş'tan flaş Daniel Amartey hamlesi!

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'in yeni sezonu öncesi hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta transferde flaş gelişmeler yaşanıyor. Siyah-beyazlılar stoper bölgesi için Daniel Amartey'i gündemine almıştı. Siyah- Beyazlılar, Leicester City ile sözleşmesi gelecek yıl bitecek olan Ganalı yıldız için son kozunu kullanacak. Transfer bu hafta netlik kazanacak. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Temmuz 2022 Pazartesi 06:50
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş'tan flaş Daniel Amartey hamlesi!

Beşiktaş'ta transferde hareketli saatler yaşanıyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş'tan flaş Daniel Amartey hamlesi!

Wolves ile oynanan son hazırlık maçında savunmada yaşanan bariz hatalar sonrası teknik direktör Valerien Ismael adeta çileden çıktı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş'tan flaş Daniel Amartey hamlesi!

Takvim'in haberine göre; yönetimle toplantı gerçekleştiren Fransız teknik adamın stoper transferi için isteğini yinelediği öğrenildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş'tan flaş Daniel Amartey hamlesi!

Siyah-Beyazlılar daha önce de pazarlık masasına oturduğu Ganalı yıldız Daniel Amartey için son kozunu oynamaya hazırlanıyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş'tan flaş Daniel Amartey hamlesi!

Siyah-Beyazlı Yönetim, Leicester City ile olan sözleşmesi gelecek yaz sona erecek olan 27 yaşındaki yıldızın menajeri ile son bir görüşme daha gerçekleştirecek.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş'tan flaş Daniel Amartey hamlesi!

Beşiktaş'ın son görüşmede transferi sonuçlandırması bekleniyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş'tan flaş Daniel Amartey hamlesi!

2016 yılından beri İngiliz ekibinde forma giyen ve 10 milyon Euro güncel piyasa değeri olan Amartey, 43 kez de milli takım formasını giydi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş'tan flaş Daniel Amartey hamlesi!

SAĞ BEK DE OYNUYOR

2016 yılında Kopenhag'dan Leicester City'ye 6.6 milyon Euro karşılığında transfer olan tecrübeli oyuncu 230 karşılaşmada 10 kez rakip fileleri havalandırırken 6 da asist yapmayı başardı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş'tan flaş Daniel Amartey hamlesi!

Geçen sezon İngiliz ekibinde 39 maçta görev alan Daniel Amartey 1 gol attı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş'tan flaş Daniel Amartey hamlesi!

Sezonu kırmızı kart görmeden tamamladı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş'tan flaş Daniel Amartey hamlesi!

Amartey, sağ stoper bölgesi dışında sağ bek olarak da görev yapabiliyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş'tan flaş Daniel Amartey hamlesi!

DÜNYA KUPASI'NI BEKLİYOR

Ada temsilcisi ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan Amartey'in Kasım ayında düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası'nda da Gana'nın kadrosunda olması bekleniyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş'tan flaş Daniel Amartey hamlesi!

AMARTEY KİMDİR?

Amartey, 21 Aralık 1994 yılında Gana'nın Accra şehrinde dünyaya gelmiştir.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş'tan flaş Daniel Amartey hamlesi!

185 cm boyundaki Amartey, stoper oynamaktadır.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş'tan flaş Daniel Amartey hamlesi!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City forması giymektedir.

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