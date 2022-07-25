BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş'tan flaş Daniel Amartey hamlesi!

Beşiktaş'ta transferde hareketli saatler yaşanıyor.
Beşiktaş'ta transferde hareketli saatler yaşanıyor.
Wolves ile oynanan son hazırlık maçında savunmada yaşanan bariz hatalar sonrası teknik direktör Valerien Ismael adeta çileden çıktı.
Takvim'in haberine göre; yönetimle toplantı gerçekleştiren Fransız teknik adamın stoper transferi için isteğini yinelediği öğrenildi.
Siyah-Beyazlılar daha önce de pazarlık masasına oturduğu Ganalı yıldız Daniel Amartey için son kozunu oynamaya hazırlanıyor.
Siyah-Beyazlı Yönetim, Leicester City ile olan sözleşmesi gelecek yaz sona erecek olan 27 yaşındaki yıldızın menajeri ile son bir görüşme daha gerçekleştirecek.
Beşiktaş'ın son görüşmede transferi sonuçlandırması bekleniyor.
2016 yılından beri İngiliz ekibinde forma giyen ve 10 milyon Euro güncel piyasa değeri olan Amartey, 43 kez de milli takım formasını giydi.
SAĞ BEK DE OYNUYOR
2016 yılında Kopenhag'dan Leicester City'ye 6.6 milyon Euro karşılığında transfer olan tecrübeli oyuncu 230 karşılaşmada 10 kez rakip fileleri havalandırırken 6 da asist yapmayı başardı.
Geçen sezon İngiliz ekibinde 39 maçta görev alan Daniel Amartey 1 gol attı.
Sezonu kırmızı kart görmeden tamamladı.
Amartey, sağ stoper bölgesi dışında sağ bek olarak da görev yapabiliyor.
DÜNYA KUPASI'NI BEKLİYOR
Ada temsilcisi ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan Amartey'in Kasım ayında düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası'nda da Gana'nın kadrosunda olması bekleniyor.
AMARTEY KİMDİR?
Amartey, 21 Aralık 1994 yılında Gana'nın Accra şehrinde dünyaya gelmiştir.
185 cm boyundaki Amartey, stoper oynamaktadır.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City forması giymektedir.
Kariyerine International Allies FC takımında başlamıştır.