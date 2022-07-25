Beşiktaş tam gaz mesaide

İspanya kampına devam eden Kara Kartallar hazırlıklarına tam gaz devam ediyor. Önceki gün Wolverhampton ile özel maçta karşılaşan siyah beyazlı dün de çalışmalarına kaldığı yerden devam etti. Kondisyon idmanı sonrasında pas ve taktik çalışmalar gerçekleştiren Beşiktaşlı futbolcular ardından yarı sahada çift kale maç yaptı. Bu sırada teknik direktör Valerien İsmael'in sık sık çalışmayı keserek oyuncuları uyarması dikkatten kaçmadı. Futbolcuların da moralli olduğu gözlendi. Beşiktaş bugün de hazırlıklarını sürdürecek.