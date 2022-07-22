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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Domagoj Vida'nın yeni takımı belli oldu!

Beşiktaş'ta kadroda düşünülmeyen ve yolların ayrıldığı Domagoj Vida, bir süredir kulüpsüz konumdaydı. Deneyimli savunmacının yeni takımı belli oldu. İşte ayrıntılar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Temmuz 2022 Cuma 19:22
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Domagoj Vida'nın yeni takımı belli oldu!

Avrupa transfer piyasasında yeni sezon öncesi transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Domagoj Vida'nın yeni takımı belli oldu!

Süper Lig'in dev ekipleri de kadrolarına önemli takviyeler yaparken bazı futbolcularıyla yollarını ayırdı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Domagoj Vida'nın yeni takımı belli oldu!

O isimlerden birisi de Domagoj Vida.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Domagoj Vida'nın yeni takımı belli oldu!

Beşiktaş ile yeni kontrat konusunda anlaşma sağlayamayan ve boşa çıkan Domajog Vida'nın yeni adresi netleşiyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Domagoj Vida'nın yeni takımı belli oldu!

Yunanistan ekibi AEK Atina'nın petrol kralı sahibi Dimitris Melissanidis'in takıma yatırım yapmak istediği ve Vida ile anlaşma sağlandığı belirtildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Domagoj Vida'nın yeni takımı belli oldu!

33 yaşındaki oyuncunun bonservisinin olmamasının Melissanidis'in elini rahatlattığı ve tecrübeli ismin istediği yıllık ücreti verebileceği aktarıldı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Domagoj Vida'nın yeni takımı belli oldu!

Hırvat savunma oyuncusunun cumartesi günü AEK Atina ile resmi sözleşme imzalamasının beklendiği ifade edildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Domagoj Vida'nın yeni takımı belli oldu!

Beşiktaş'a, Ocak 2018'de Dinamo Kiev'den bedelsiz bir şekilde transfer olan Domagoj Vida, siyah-beyazlı ekipte 4.5 sezon forma giydi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Domagoj Vida'nın yeni takımı belli oldu!

Vida, bu süreçte bir şampiyonluk ve bir Türkiye Kupası sevinci yaşadı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Domagoj Vida'nın yeni takımı belli oldu!

Deneyimli stoperin güncel piyasa değeri 1.9 milyon Euro.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Domagoj Vida'nın yeni takımı belli oldu!

Vida, Beşiktaş kariyeri boyunda 165 maça çıktı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Domagoj Vida'nın yeni takımı belli oldu!

Bu karşılaşmalarda 16 gol attı, 1 de asist kaydetti.

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