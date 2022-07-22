BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Domagoj Vida'nın yeni takımı belli oldu!

Avrupa transfer piyasasında yeni sezon öncesi transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.
Süper Lig'in dev ekipleri de kadrolarına önemli takviyeler yaparken bazı futbolcularıyla yollarını ayırdı.
O isimlerden birisi de Domagoj Vida.
Avrupa transfer piyasasında yeni sezon öncesi transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.
Süper Lig'in dev ekipleri de kadrolarına önemli takviyeler yaparken bazı futbolcularıyla yollarını ayırdı.
O isimlerden birisi de Domagoj Vida.
Beşiktaş ile yeni kontrat konusunda anlaşma sağlayamayan ve boşa çıkan Domajog Vida'nın yeni adresi netleşiyor.
Yunanistan ekibi AEK Atina'nın petrol kralı sahibi Dimitris Melissanidis'in takıma yatırım yapmak istediği ve Vida ile anlaşma sağlandığı belirtildi.
33 yaşındaki oyuncunun bonservisinin olmamasının Melissanidis'in elini rahatlattığı ve tecrübeli ismin istediği yıllık ücreti verebileceği aktarıldı.
Hırvat savunma oyuncusunun cumartesi günü AEK Atina ile resmi sözleşme imzalamasının beklendiği ifade edildi.
Beşiktaş'a, Ocak 2018'de Dinamo Kiev'den bedelsiz bir şekilde transfer olan Domagoj Vida, siyah-beyazlı ekipte 4.5 sezon forma giydi.
Vida, bu süreçte bir şampiyonluk ve bir Türkiye Kupası sevinci yaşadı.
Deneyimli stoperin güncel piyasa değeri 1.9 milyon Euro.
Vida, Beşiktaş kariyeri boyunda 165 maça çıktı.
Bu karşılaşmalarda 16 gol attı, 1 de asist kaydetti.
Hırvatistan Milli Takımı'yla ise 98 maçta boy gösterdi.
Deneyimli futbolcu milli formayla 4 gol attı.