BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Güven Yalçın Genoa yolunda!

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta geleceği merak edilen isimlerden biri de Güven Yalçın'dı.
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta geleceği merak edilen isimlerden biri de Güven Yalçın'dı.
Siyah-beyazlı kulüple sözleşmesi sona eren 23 yaşındaki genç futbolcu, yeni mukavele konusunda anlaşmaya varamamıştı.
İtalyan basınından Güven Yalçın'la ilgili flaş bir iddia geldi. İşte ayrıntılar...
Gazeteci Di Marzio'nun haberine göre Almanya doğumlu Türk futbolcu Güven Yalçın, Serie B ekiplerinden Genoa ile anlaşma sağladı.
Oyuncunun ilerleyen saatlerde sağlık kontrolünden geçeceği bilgisi de paylaşıldı.
Geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla 33 karşılaşmada görev alan Güven Yalçın, 6 gol atarken 3 de asist yapmıştı.
GÜVEN YALÇIN KİMDİR?
18 Ocak 1999 tarihinde Düsseldorf'ta dünyaya geldi.
Profesyonel futbol kariyerine Benrath altyapısında başladı.
Ardından Bayer Leverkusen altyapısına transfer oldu.
Beşiktaş'a 2018 yılında Leverkusen'den 150 bin euro karşılığında geldi.
Siyah-beyazlı formayla toplamda 101 maça çıkan Güven, bu müsabakalarda 20 gole imzasını atarken 7 de asist yaptı.
İtalyan ekibi Lecce'de yarım sezon kiralık olarak forma giydi.
23 yaşındaki genç futbolcu, forvet mevkisinde forma giyiyor ve ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.
Güven Yalçın'ın güncel piyasa değeri ise 4 milyon euro...