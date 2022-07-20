Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Güven Yalçın Genoa yolunda!

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Güven Yalçın Genoa yolunda!

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Beşiktaş'la sözleşmesi sona eren ve yeni mukavele imzalamayan Güven Yalçın'ın yeni adresi netleşiyor. İtalyan basını, genç golcünün Genoa ile anlaşmaya yakın olduğunu duyurdu. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Temmuz 2022 Çarşamba 16:25
TUĞÇE ERGİNKOÇ
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Güven Yalçın Genoa yolunda!

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta geleceği merak edilen isimlerden biri de Güven Yalçın'dı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Güven Yalçın Genoa yolunda!

Siyah-beyazlı kulüple sözleşmesi sona eren 23 yaşındaki genç futbolcu, yeni mukavele konusunda anlaşmaya varamamıştı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Güven Yalçın Genoa yolunda!

İtalyan basınından Güven Yalçın'la ilgili flaş bir iddia geldi. İşte ayrıntılar...

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Güven Yalçın Genoa yolunda!

Gazeteci Di Marzio'nun haberine göre Almanya doğumlu Türk futbolcu Güven Yalçın, Serie B ekiplerinden Genoa ile anlaşma sağladı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Güven Yalçın Genoa yolunda!

Oyuncunun ilerleyen saatlerde sağlık kontrolünden geçeceği bilgisi de paylaşıldı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Güven Yalçın Genoa yolunda!

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla 33 karşılaşmada görev alan Güven Yalçın, 6 gol atarken 3 de asist yapmıştı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Güven Yalçın Genoa yolunda!

GÜVEN YALÇIN KİMDİR?

18 Ocak 1999 tarihinde Düsseldorf'ta dünyaya geldi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Güven Yalçın Genoa yolunda!

Profesyonel futbol kariyerine Benrath altyapısında başladı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Güven Yalçın Genoa yolunda!

Ardından Bayer Leverkusen altyapısına transfer oldu.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Güven Yalçın Genoa yolunda!

Beşiktaş'a 2018 yılında Leverkusen'den 150 bin euro karşılığında geldi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Güven Yalçın Genoa yolunda!

Siyah-beyazlı formayla toplamda 101 maça çıkan Güven, bu müsabakalarda 20 gole imzasını atarken 7 de asist yaptı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Güven Yalçın Genoa yolunda!

İtalyan ekibi Lecce'de yarım sezon kiralık olarak forma giydi.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Beşiktaş'ın kamp kadrosu açıklandı
O rakam ortaya çıktı! Frankfurt derken yeni adresi...
KPSS GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI: KPSS GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?
LGS TERCİH SONUÇ EKRANI: LGS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Başkan Erdoğan Gümüşdağ'ın annesinin cenazesine katıldı
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Szombathelyi - Sivasspor maçı saat kaçta? Szombathelyi - Sivasspor maçı saat kaçta? 15:38
Kayserispor - Alanyaspor maçı saat kaçta? Kayserispor - Alanyaspor maçı saat kaçta? 15:20
Trabzonspor KAP'a bildirdi! Ayrılık resmileşti Trabzonspor KAP'a bildirdi! Ayrılık resmileşti 15:09
Kawasaki - PSG MAÇI CANLI ŞİFRESİZ İZLE Kawasaki - PSG MAÇI CANLI ŞİFRESİZ İZLE 15:08
Giresunspor - Torpedo maçı saat kaçta? Giresunspor - Torpedo maçı saat kaçta? 14:58
Paulo Dybala imzayı attı! Paulo Dybala imzayı attı! 14:35
Daha Eski
Anakaragücü - Yeni Malatyaspor maçı saat kaçta? Anakaragücü - Yeni Malatyaspor maçı saat kaçta? 14:29
Konyaspor Guilherme ile uzattı! Konyaspor Guilherme ile uzattı! 14:24
Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçı saat kaçta? Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçı saat kaçta? 14:09
Dubois G.Saray için geliyor! İşte İstanbul'a varış saati Dubois G.Saray için geliyor! İşte İstanbul'a varış saati 13:54
Anadolu Efes Polonara ile sözleşme imzaladı! Anadolu Efes Polonara ile sözleşme imzaladı! 13:33
Avcı konuştu! "Yeni sezonda ilk hedefimiz..." Avcı konuştu! "Yeni sezonda ilk hedefimiz..." 13:27