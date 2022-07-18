TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'a Hollandalı stoper! Riechedly Bazoer...

Beşiktaş'ta kadro yapılanması kapsamında transfer harekatı devam ediyor.
Beşiktaş'ta kadro yapılanması kapsamında transfer harekatı devam ediyor.
Nokta atışı transferlerle kadrosunu güçlendiren siyah-beyazlıları, transfer dönemi bitene kadar hareketli bir süreç bekliyor.
Romain Saiss, Jackson Muleka, Wout Weghorst, Cenk Tosun ve Gedson Fernandes gibi isimleri takıma kazandıran Kara Kartal'da defans bölgesindeki rotasyonu genişletmek için çalışmalar başladı.
Beşiktaş'ın transferdeki ilk önceliği stoper...
Siyah-Beyazlılar teknik direktör Valerıen Ismael'in hızlı bir şekilde savunma takviye istemesinin ardından arayışlarını sıklaştırdı.
Beşiktaş'ın gündeminde yer alan isimlerden biri ise Riechedly Bazoer...
Beşiktaş, Vitesse ile sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde olan 25 yaşındaki oyuncu için harekete geçti.
Bazoer ile olumlu rapor sunan isim ise Valerıen Ismael...
Fransız hoca, Wolfsburg'tan öğrecisi Bazoer'i yakından tanıdığını ve sistemine uygun bir stoper olduğunu vurguladı.
Bonservis bedeli olmaması ve maliyetinin düşük olması da yönetimi cezbediyor.
Oyuncu, stoperin yanı sıra defansif orta saha olarak görev yapabiliyor.
RIECHEDLY BAZOER KİMDİR?
Riechedly Bazoer, 12 Ekim 1996 tarihinde dünyaya gelmiştir.