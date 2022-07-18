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TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'a Hollandalı stoper! Riechedly Bazoer...

Son dakika haberleri... Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla sürdürülüyor. Defans mevkiine takviye yapacak olan siyah-beyazlılarda gündeme flaş bir isim geldi. Kara Kartal'ın Hollandalı stoper Riechedly Bazoer için harekete geçtiği belirtildi. İşte transfer gelişmesinin detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Temmuz 2022 Pazartesi 06:50
TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'a Hollandalı stoper! Riechedly Bazoer...

Beşiktaş'ın transferdeki ilk önceliği stoper...

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'a Hollandalı stoper! Riechedly Bazoer...

Siyah-Beyazlılar teknik direktör Valerıen Ismael'in hızlı bir şekilde savunma takviye istemesinin ardından arayışlarını sıklaştırdı.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'a Hollandalı stoper! Riechedly Bazoer...

Beşiktaş'ın gündeminde yer alan isimlerden biri ise Riechedly Bazoer...

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'a Hollandalı stoper! Riechedly Bazoer...

Beşiktaş, Vitesse ile sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde olan 25 yaşındaki oyuncu için harekete geçti.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'a Hollandalı stoper! Riechedly Bazoer...

Bazoer ile olumlu rapor sunan isim ise Valerıen Ismael...

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'a Hollandalı stoper! Riechedly Bazoer...

Fransız hoca, Wolfsburg'tan öğrecisi Bazoer'i yakından tanıdığını ve sistemine uygun bir stoper olduğunu vurguladı.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'a Hollandalı stoper! Riechedly Bazoer...

Bonservis bedeli olmaması ve maliyetinin düşük olması da yönetimi cezbediyor.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'a Hollandalı stoper! Riechedly Bazoer...

Oyuncu, stoperin yanı sıra defansif orta saha olarak görev yapabiliyor.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'a Hollandalı stoper! Riechedly Bazoer...

RIECHEDLY BAZOER KİMDİR?

Riechedly Bazoer, 12 Ekim 1996 tarihinde dünyaya gelmiştir.

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