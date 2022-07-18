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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Turgay Demir Valerien Ismael'in Beşiktaş'ını analiz etti!

Son dakika Beşiktaş haberleri... Geride bıraktığımız sezon ligi iyi bir sıralamada bitiremeyen Beşiktaş, son haftalarda takımın başına Fransız çalıştırıcı Valerien Ismael'i getirmişti. Fotomaç Gazetesi yazarı Turgay Demir, genç teknik adamın siyah-beyazlı takıma oynatmak istediği futbolu analiz ederken dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte o yazı... (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Temmuz 2022 Pazartesi 08:25
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Turgay Demir Valerien Ismael'in Beşiktaş'ını analiz etti!

TURGAY DEMİR- HAYALPEREST

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael "eliteesoccercoaching.net" adlı sitede yayınlanan makalesinde çok inandığı sisteminin detaylarını anlatmış. Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nden Kubilay kardeşimiz de makaleyi tercüme edip detaylarını yayınlamış.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Turgay Demir Valerien Ismael'in Beşiktaş'ını analiz etti!

O tercümeyi baz alarak Ismael'in sistemini yakından incelemek bana göre Beşiktaşlılar'ı aydınlatmak adına çok önemli.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Turgay Demir Valerien Ismael'in Beşiktaş'ını analiz etti!

HIZLI VE YARATICI OL!

Öyleyse başlayalım… Valerien Ismael, hücum oyununu "Hızlı şekilde ileri çıkma ve yaratıcı bağlantı yoluyla gole gitme…" diye tanımlıyor. Fransız teknik adama göre hücum eden oyuncu, bedeniyle birlikte aklını da hücum edeceği alana çevirmeli.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Turgay Demir Valerien Ismael'in Beşiktaş'ını analiz etti!

Yani askı yapıp topu kaptığınız anda o bölgedeki tüm takım arkadaşlarınız ve siz ne yapacağınıza çoktan karar vermiş, pas bağlantılarını kurmuş olmalısınız.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Turgay Demir Valerien Ismael'in Beşiktaş'ını analiz etti!

COŞKU, HIRS, AİDİYET!

Kendi takımlarında beden dilinin çok önemli olduğunun altını çizen Ismael bunu, coşku, hırs, aidiyet, fedakarlık, takımdaşlık şeklinde açıklıyor. Oyuncularının sorumluluk bilincinde olması da Fransız hoca için olmazsa olmazlardan.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Turgay Demir Valerien Ismael'in Beşiktaş'ını analiz etti!

Ismael'in sisteminde klasik deyimiyle 8 ve 6 numara pozisyonundaki ön liberolar çok önemli. İlk görevleri merkeze tam hakim olmak, top rakibe geçtiğinde de bu bölgede baskı uygulayıp Beşiktaş kalesine giden kapıları kapatmak.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Turgay Demir Valerien Ismael'in Beşiktaş'ını analiz etti!

DRİPLİNG ÖNEMLİ

Stoperler ve kanat bekler topla buluştuklarında mümkünse driplingi yaparak çıkacaklar, driplingi için uygun pozisyonları yok ise bu taktirde uzun toplarla rakip sahadaki arkadaşlarını oyuna sokacaklar.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Turgay Demir Valerien Ismael'in Beşiktaş'ını analiz etti!

Disiplini seven, sahada işler kötü gittiğinde pes etmek yerine herkesin kenetlenip daha büyük bir hırsla mücadele etmesini istiyor Ismael…

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Turgay Demir Valerien Ismael'in Beşiktaş'ını analiz etti!

Fransız teknik adam kendi kaleminden, üçlü savunma üzerine kurulu sistemini kabaca böyle tanımlıyor… Peki bu sistemi oynamak kolay mı ya da bir teknik adam çok kısa bir sürede her hangi bir oyuncu topluluğunu bu sisteme adapte edebilir mi?

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Turgay Demir Valerien Ismael'in Beşiktaş'ını analiz etti!

BU SİSTEMİ OYNAMAK ZOR

Kısa ve net olarak söylüyorum; neredeyse imkansızdır bunu başarmak! Her şeyden önce böyle zorlu bir sistemde oyuncuların pas ve kas ezberi kazanmadan başarılı olmak çok zor. O ezberin kazanması da aylar, hatta yıllar sürebilir.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Turgay Demir Valerien Ismael'in Beşiktaş'ını analiz etti!

Öyle bir sistem ki, top kendilerindeyken oyuncular sürekli hareket halinde olup arkadaşlarına yeni kulvarlar açmak, pas açılarını değiştirmek, rakibin baskısından kaçmak zorundalar.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Turgay Demir Valerien Ismael'in Beşiktaş'ını analiz etti!

KOŞ, YOKSA DÜŞERSİN!

Top rakibe geçtiği anda ise o bölgede tüm pas istasyonlarına baskı uygulayıp en kısa sürede topu kazanmaları şart.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Turgay Demir Valerien Ismael'in Beşiktaş'ını analiz etti!

Rakibin önde bıraktığı hızlı bir oyuncunun topla buluşmasını önleme işi de bu baskıyla hallediliyor. Yani öyle bir baskı uygulayacaksınız ki rakip oyuncu kafasını bile kaldıramayacak.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Turgay Demir Valerien Ismael'in Beşiktaş'ını analiz etti!

Zaten kafasını kaldırıp uzun bir top atabilme şansı bulduğu anda en öndeki arkadaşının Beşiktaş kalesine gitmesi hiç de zor olmayacaktır.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Turgay Demir Valerien Ismael'in Beşiktaş'ını analiz etti!

BUNUN ADI KAOS FUTBOLU

Siyah-beyazlı takımın kadrosunu ve iç saha-dış saha oyun düzenini düşündüğümüzde, özellikle Vodafone Park'taki maçlarda bu sistemle gol bulmak neredeyse imkansız.

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