BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kenan Karaman'dan flaş transfer sözleri! "Teklif aldım"

"O pozisyonu tam sağ bek olarak değerlendirmek yanlış olur. Klasik bir sağ bek değil. Daha önce açıkta oynadığım pozisyonların farklı bir tarzı diyebilirim. Çünkü hem ofansif hem de defansif olarak görev yapıyorsunuz. Benim aklıma yoktu böyle bir pozisyon. Ancak hoca Fenerbahçe maçından önce beni odasına çağırdı. Orada aramızda bir konuşma geçti. Benim orada oynayabileceğimi düşündü. Bana güvendi ve orada oynamak ister misin diye sordu. Bende tabi ki böyle önemli bir derbi maçta, 'elimden geleni yaparım' dedim. Benim için yeni pozisyon olsa bile en iyi şekilde değerlendirmeye çalıştım. Gerçekten Fenerbahçe karşılaşması da dahil son maçlarda iyi bir performans sergilediğimi düşünüyorum. Benim için de iyi oldu. Gelişimim için yeni pozisyonlar keşfetmek gelişimim için güzel bir şey. Onun için ben orada oynamam gibisinden bir tavrım olmadı."