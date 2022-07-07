Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ın yeni transferi Muleka: Hayatımın en özel günlerinden biri

Beşiktaş'ın yeni transferi Muleka: Hayatımın en özel günlerinden biri

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın yeni transferi Jackson Muleka açıklamalarda bulundu. Siyah-beyazlılara imza attığı için çok mutlu olduğunu söyleyen Demokratik Kongolu oyuncu, "Hayatımın en özel günlerinden birini yaşıyorum. Umarım bunun karşılığını sahada, performansla herkese göstereceğim." diye konuştu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Temmuz 2022 Perşembe 23:32
Beşiktaş'ın yeni transferi Muleka: Hayatımın en özel günlerinden biri

Beşiktaş'ın yeni transferi Demokratik Kongolu futbolcu Jackson Muleka, siyah-beyazlı takıma geldiği için çok mutlu ve heyecanlı olduğunu söyledi.

Muleka, siyah-beyazlı kulübün sosyal medya hesabında yer alan röportajında transferiyle ilgili, "Çok mutlu ve heyecanlıyım. Çok büyük bir kulüp olan Beşiktaş'a imza attım. Tanrı'ya şükrediyorum. Hayatımın en özel günlerinden birini yaşıyorum. Umarım bunun karşılığını sahada, performansla herkese göstereceğim." diye konuştu.

Beşiktaş taraftarını öven 22 yaşındaki futbolcu, "Taraftarlarımızın önüne çıkacağım günü dört gözle bekliyorum. Her oyuncu bu yoğun atmosferi yaşamak ister. Buraya rakip olarak gelmiştim. Şimdi o taraftarı arkamda hissedeceğim." ifadelerini kullandı.

Muleka, Beşiktaş taraftarının kendisine gösterdiği ilgiyle ilgili, "Beşiktaş'ın bana ilgisi ortaya çıktıktan sonra özellikle Instagram'da bana destek mesajı attılar. Şimdi artık sıra bana geldi. Onların desteği ve ilgisine elimden gelenin en iyisini yaparak, onları mutlu ederek karşılık vereceğim." değerlendirmesinde bulundu.

Beşiktaş'tan transfer teklifi aldığında kulübü kimseye sormadığını anlatan Muleka, "Zaten kendi gözlerimle bu atmosferi yaşadım. Beşiktaş'a karşı oynadığım günkü atmosfer çok etkileyiciydi. Bundan dolayı kimseye sormama, sorgulamama gerek kalmadı. Buradaki atmosfer, kulübün ve camianın büyüklüğü ile tarihiyle ilgili bilgim vardı." diyerek sözlerini tamamladı.

DİĞER
Öykü Karayel eşi Can Bonomo ve oğlunu paylaştı! İşte Öykü Karayel’in ailesinin tatil pozu!
Tekirdağ’da tır kırmızı ışıkta bekleyen 8 aracı biçti: 10 yaralı
F.Bahçe genç golcüyü kadrosuna kattı!
Cenk Tosun'dan flaş Weghorst sözleri!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Beşiktaş hazırlıklarını sürdürüyor!
Cenk Tosun'dan flaş Weghorst sözleri!
TEŞRİK TEKBİRİ NEDİR, NE ZAMAN BAŞLIYOR?
TEMMUZ 2022 E BORDRO SORGULAMA
DOLAR NE KADAR OLDU?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Botheim'ın yeni adresi belli oldu! Botheim'ın yeni adresi belli oldu! 23:36
Muleka: Hayatımın en özel günlerinden biri Muleka: Hayatımın en özel günlerinden biri 23:17
Ve resmi açıklama! Min-Jae'nin transferi... Ve resmi açıklama! Min-Jae'nin transferi... 22:54
Bahadır Öztürk Çaykur Rizespor'da Bahadır Öztürk Çaykur Rizespor'da 22:37
Beşiktaş hazırlıklarını sürdürüyor! Beşiktaş hazırlıklarını sürdürüyor! 22:34
Liverpool Joe Gomez ile nikah tazeledi! Liverpool Joe Gomez ile nikah tazeledi! 22:33
Daha Eski
Konyaspor'a Kosta Rikalı stoper! Resmen açıklandı Konyaspor'a Kosta Rikalı stoper! Resmen açıklandı 22:31
F.Bahçe yeni sezona hazırlanıyor! F.Bahçe yeni sezona hazırlanıyor! 22:29
Nadal Wimbledon turnuvasından çekildi Nadal Wimbledon turnuvasından çekildi 22:12
F.Bahçe genç golcüyü kadrosuna kattı! F.Bahçe genç golcüyü kadrosuna kattı! 21:50
F.Bahçe'den G.Saray'a 5 yıldız cevabı! F.Bahçe'den G.Saray'a 5 yıldız cevabı! 21:10
Cenk Tosun'dan flaş Weghorst sözleri! Cenk Tosun'dan flaş Weghorst sözleri! 20:57